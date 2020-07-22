Play-off’ta oynanan ilk maçların sonuçları

Süper Lig'e çıkacak son takımın belli olacağı play-off maçlarının ilk ayağı oynandı. Fatih Karagümrük evinde Akhisar ile 3-3 berabere kalırken, Bursaspor ve Adana Demirspor maçından gol sesi çıkmadı.

TFF 1. Lig play-off yarı final karşılaşmalarında İstanbul temsilcisi Fatih Karagümrük, Akhisar'ı ağırlarken, Bursaspor'un konuğu ise Adana Demirspor oldu.

KARAGÜMRÜK KAÇTI, AKHİSAR KOVALADI

Maçın son dakikalarının nefes kestiği maçta son saniyede beraberliği kurtaran Akhisar, Fatih Karagümrük deplasmanından avantajlı döndü. İstanbul ekibinin gollerini 18. dakikada penaltıdan Erik Sabo, 58. dakikada Sobiech ve 87. dakikada Koray Altınay kaydederken, Akhisar'ın golleri ise 34. dakikada Bertuğ Bayar, 84. dakikada Erhan Çelenk ve 90+6'da Uğur Arslan Kuru'dan geldi.

BURSASPOR VE ADANA DEMİRSPOR MAÇINDA GOL YOK

Play-off'un bir diğer maçı ise Bursaspor ve Adana Demirspor arasında oldu. İki takımın Bursa Büyükşehir Belediye Stadyumu'nda karşı karşıya geldiği mücadele golsüz beraberlikle sonuçlandı.

Rövanş maçları 26 Temmuz Pazar günü saat 21.00'de oynanacak.