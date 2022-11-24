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    Portekiz - Gana maçı ne zaman ve saat kaçta? Portekiz - Gana maçı hangi kanalda?

    2022 Dünya Kupası'nda heyecan hız kesmeden devam ediyor. Portekiz ile Gana'nın karşılaşacağı maçın detayları futbolseverler tarafından araştırılıyor..
    • 24.11.2022 - 09:33
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    Portekiz - Gana maçı ne zaman ve saat kaçta? Portekiz - Gana maçı hangi kanalda?

    2022 Katar Dünya Kupası heyecanı devam ediyor. İlk 4 günüyle geride kalan Katar Dünya Kupası'nda sürpriz sonuçlara imza atıldı.

    Dünya Kupası'nın favorileri arasında gösterilen Arjantin ve Almanya ilk maçlarını kaybetti. Futbolseverler maçları yakından takip ediyor.

    2022 Dünya Kupası'nda futbolseverlerin merakla beklediği maç bugün oynanacak. Cristianı Ronaldo'yu seyretmek isteyenler Portekiz - Gana maçı ne zaman oynanacak sorusuna yanıt arıyor.

    Kupanın favorilerinden olan Portekiz H grubu ilk maçında Gana ile mücadele edecek. İşte Portekiz - Gana maçının detayları..

    Portekiz - Gana maçı ne zaman ve saat kaçta? Portekiz - Gana maçı hangi kanalda? #1

    Portekiz - Gana maçı ne zaman oynanacak?

    Portekiz - Gana maçı bugün 19.00'da oynanacak. Stadyum 974'te oynanacak Portekiz - Gana maçını ABD'li hakem Ismail Elfath yönetecek. Mücadele TRT 1 ekranlarından naklen yayınlanacak..


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