Portekiz, Orkun Kökçü ve Kerem Aktürkoğlu'nu konuşuyor

Haber Merkezi

Türkiye A Milli Futbol Takımı, UEFA Uluslar Ligi Play-Off ilk maçında dün akşam Rams Park'ta Macaristan'ı 3-1 mağlup ederek A Ligi'ne yükselmek için önemli bir avantaj elde etti.

Benfica'nın yıldızlarından Kerem Aktürkoğlu bir gol bir asistle oynarken Orkun Kökçü de maçın açılış golünü kaydetti.

PORTEKİZ'DE GÜNDEM ORKUN VE KEREM

Portekiz basını, Türkiye-Macaristan karşılaşmasının ardından Portekiz Premier Lig'inin yıldızlarının ön plana çıktığını vurguladı.

İşte o manşetler...

A Bola

"Uluslar Ligi: Türkiye-Macaristan maçında parlayan Benfica oldu" başlığını atarak şu ifadeler kullanıldı:

"Türkiye, Uluslar Ligi yükselme/düşme play-off'unun ilk ayağında Macaristan'ı ağırladı ve 3-1 yendi. Bu büyük ölçüde Türklerin üç golünde doğrudan rol oynayan Kerem Aktürkoğlu ve Orkun Kökçü'nün Benfica ortaklığı sayesinde oldu."

Öte yandan A Bola, Orkun Kökçü'nün sarı kart görerek cezalı duruma düştüğünü 'Benfica için iyi haber' yorumuyla duyurdu.

Milli futbolcu, sarı kart cezalısı olduğu için Budapeşte'de forma giyemeyecek.

"KÖKÇÜ VE AKTÜRKOĞLU RÖVANŞ ÖNCESİ YARDIMCI OLDU"

Record

Record ise, "Benfica'dan Kökçü ve Aktürkoğlu, Türkiye'nin Uluslar Ligi maçında rövanş öncesinde öne geçmesine yardımcı oldu' başlığını kullanarak şu sözlere yer verdi:

"Orta saha oyuncusu 9. dakikada alan dışından bir şutla skoru açtı ve Macaristan'ın Andreas Schafer (25') aracılığıyla eşitliği sağlamasının ardından kanat oyuncusu topu kafayla ağlara göndererek ev sahibi tarafı bir kez daha öne geçirdi. 73. dakikada İrfan Can Kahveci, Aktürkoğlu'nun asistiyle durumu 3-1 yaptı. Lig A'ya yükselmeye çalışan Türkiye ve Lig B'ye düşmekten kurtulmaya çalışan Macaristan pazar günü tekrar oynayacak."

"BİZİM ÇOCUKLAR İÇİN NE GECE AMA"

Orkun Kökçü ile Kerem Aktürkoğlu için sosyal medya hesabından 'Bizim Türk çocukları için ne gece ama!' paylaşımı yapan Benfica, resmi sitesinde de şu ifadeleri kullandı.

Benfica resmi sitesinin ‘Orkun Kökçü ve Kerem Aktürkoğlu Türkiye'de parlıyor’ başlığıyla verdiği haberde şu ifadeler kullanıldı: