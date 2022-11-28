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- Portekiz - Uruguay maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? 2022 Dünya Kupası..
Portekiz - Uruguay maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? 2022 Dünya Kupası..
2022 Katar Dünya Kupası'nda maçlar devam ediyor. Bugün oynanacak olan Portekiz - Uruguay maçı saat kaçta başlayacak ve hangi kanalda yayınlanacak? İşte maçın detayları..
- 28.11.2022 - 09:54
2022 Katar Dünya Kupası heyecanı devam ediyor. Grup aşamalarında ikinci maçlar oynanıyor.
Sürpriz sonuçların alındığı Dünya Kupası'nda birbirinden keyifli maçlar oynanıyor. Futbolseverler maçları ilgiyle takip ediyor.
H grubunda oynanacak olan Portekiz - Uruguay maçının detayları futbolseverler tarafından merak ediliyor. Portekiz ilk maçında Gana'yı 3-2 mağlup ederken Uruguay Güney Kore ile 0-0 berabere kaldı.
Peki Portekiz - Uruguay maçı ne zaman oynanacak ve hangi kanalda yayınlanacak. İşte kritik maçın detayları..
Portekiz - Uruguay maçı ne zaman oynanacak?
Portekiz- Uruguay maçı bugün saat 22.00'de oynanacak. Lusail Stadyumu'nda oynanacak mücadeleyi İranlı hakem Alireza Faghani yönetecek. Maç TRT 1 ekranlarından naklen yayınlanacak.