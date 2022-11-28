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    Portekiz - Uruguay maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? 2022 Dünya Kupası..

    2022 Katar Dünya Kupası'nda maçlar devam ediyor. Bugün oynanacak olan Portekiz - Uruguay maçı saat kaçta başlayacak ve hangi kanalda yayınlanacak? İşte maçın detayları..
    • 28.11.2022 - 09:54
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    Portekiz - Uruguay maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? 2022 Dünya Kupası..

    2022 Katar Dünya Kupası heyecanı devam ediyor. Grup aşamalarında ikinci maçlar oynanıyor.

    Sürpriz sonuçların alındığı Dünya Kupası'nda birbirinden keyifli maçlar oynanıyor. Futbolseverler maçları ilgiyle takip ediyor.

    H grubunda oynanacak olan Portekiz - Uruguay maçının detayları futbolseverler tarafından merak ediliyor. Portekiz ilk maçında Gana'yı 3-2 mağlup ederken Uruguay Güney Kore ile 0-0 berabere kaldı.

    Peki Portekiz - Uruguay maçı ne zaman oynanacak ve hangi kanalda yayınlanacak. İşte kritik maçın detayları..

    Portekiz - Uruguay maçı ne zaman oynanacak?

    Portekiz- Uruguay maçı bugün saat 22.00'de oynanacak. Lusail Stadyumu'nda oynanacak mücadeleyi İranlı hakem Alireza Faghani yönetecek. Maç TRT 1 ekranlarından naklen yayınlanacak.


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