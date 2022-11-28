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Portekiz - Uruguay maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? 2022 Dünya Kupası..

Portekiz - Uruguay maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? 2022 Dünya Kupası..

2022 Katar Dünya Kupası'nda maçlar devam ediyor. Bugün oynanacak olan Portekiz - Uruguay maçı saat kaçta başlayacak ve hangi kanalda yayınlanacak? İşte maçın detayları..