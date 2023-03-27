Premier Lig'de bir ilk: Chelsea'nin stadında iftar yapıldı Chelsea Futbol Kulübü, stadyumunda toplu iftar etkinliği düzenleyerek Premier Lig tarihinde bir ilke imza attı.

İngiltere Premier Lig ekiplerinden Chelsea, Stamford Bridge Stadı'nda toplu iftar programına ev sahipliği yaptı.

AA'nın aktardığına göre, "Ramazan Çadırı Projesi" tarafından ülkede geleneksel hale getirilen "Açık İftar" etkinlikleri kapsamında, başkent Londra’daki Chelsea stadında ilk kez toplu iftar verildi. “Ramazan Çadırı Projesi” adlı organizasyonun işbirliğinde gerçekleştirilen etkinliğe yüzlerce kişi katıldı.

Tarihte bir ilk

Chelsea'nin stadında yapılan bu organizasyonla, ilk kez bir İngiltere Premier Lig takımının stadında iftar verildi.