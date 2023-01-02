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    PSG ligde ilk yenilgisini tattı

    Fransa Birinci Futbol Ligi'nin 17. haftasında ikinci sıradaki Lens, lider Paris Saint-Germain'i mağlup etti.
    • Haber Merkezi
    • 02.01.2023 - 08:42
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    PSG ligde ilk yenilgisini tattı

    Ligue 1'in zirvesini ilgilendiren maçta lider PSG, 2. sırada yer alan Lens'e konuk oldu.

    PSG, Dünya Kupası dönüşü izinli olan Messi ve kart cezası bulunan Neymar'dan yoksun sahaya çıktı.

    İlk mağlubiyet

    Frankowski'nin 5, Openda'nın 28 ve Claude-Maurice'in 47. dakikadaki golleriyle maçı kazanan Lens, PSG'ye bu sezon ligdeki ilk mağlubiyetini yaşattı. PSG'nin golünü ise 8. dakikada Ekitike kaydetti.

    Son şampiyon PSG, 44 puanda kalsa da liderliğini sürdürdü. Son 7 maçta 6. galibiyetini alan Lens ise PSG ile arasındaki farkı 4 puana indirdi.

    PSG

    PSG


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