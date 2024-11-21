Psikolog Mourinho takımı motive edecek

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Cumartesi günü ligde Kayseri'ye konuk olacak Fenerbahçe'de Mourinho, fazla mesai yapacak. Portekizli teknik adam, milli takımlarından moralsiz dönen isimleri kritik maça motive edebilmek için yoğun çaba gösterecek.

Dzeko; Bosna Hersek Milli Takımı'yla, Szymanski ise Polonya Milli Takımı'yla A Ligi'nden B Ligi'ne düştü.

A Milli Takım forması giyen Mert, Samet ve İsmail de Uluslar A Ligi'ne direkt yükselme fırsatını son maçta kullanamadı. Özel biri, bu beş isimle bire bir görüşerek moral yüklemesi yapacak.

SAKATLAR DA DÖNDÜ

Mourinho ayrıca, sakatlıktan yeni çıkan İrfan Can, Djiku ve Cengiz'i de dinç bir şekilde sahaya sürebilmek için sağlık ekibiyle toplantılar yapacak.