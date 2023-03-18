Rachid Ghezzal, asistle döndü İstanbulspor karşısında sakatlığını atlatıp ilk 11'e dönen Rachid Ghezzal, atılan ilk golün asistini yaparak 5 ay sonra sahalara iyi bir dönüş yaptı.

Süper Lig'in 26. hafta maçında Beşiktaş ile İstanbulspor karşı karşıya geldi. Mücadele Beşiktaş'ın 3-1'lik galibiyetiyle sona erdi.

Siyah-beyazlıların galibiyet gollerini Cenk Tosun, Vincent Aboubakar ve Nathan Redmond kaydetti. İstanbulspor'un tek golü ise Jason Lokilo'dan geldi.

Son olarak Trabzonspor maçında oynamıştı

Bu karşılaşmada Beşiktaş'ın Cezayirli futbolcusu Rachid Ghezzal, 5 ay aranın ardından sahalara geri döndü.

Ghezzal, son olarak ligin 10. haftasında Trabzonspor ile oynanan karşılaşmaya 11'de başlamış ve yaşadığı sakatlık nedeniyle uzun süre forma giyememişti.

Cenk Tosun'a asist yaptı

Trabzonspor maçının ardından İstanbulspor maçıyla 153 gün sonra yeniden siyah-beyazlı formayla sahalara dönen ve mücadeleye ilk 11'de başlayan Ghezzal, siyah-beyazlı takımın İstanbulspor karşısında bulduğu ilk golde Cenk Tosun'a asist yaptı.