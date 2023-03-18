Rachid Ghezzal, asistle döndü

Süper Lig'in 26. hafta maçında Beşiktaş ile İstanbulspor karşı karşıya geldi. Mücadele Beşiktaş'ın 3-1'lik galibiyetiyle sona erdi.

Siyah-beyazlıların galibiyet gollerini Cenk Tosun, Vincent Aboubakar ve Nathan Redmond kaydetti. İstanbulspor'un tek golü ise Jason Lokilo'dan geldi.

Son olarak Trabzonspor maçında oynamıştı

Bu karşılaşmada Beşiktaş'ın Cezayirli futbolcusu Rachid Ghezzal, 5 ay aranın ardından sahalara geri döndü.

Ghezzal, son olarak ligin 10. haftasında Trabzonspor ile oynanan karşılaşmaya 11'de başlamış ve yaşadığı sakatlık nedeniyle uzun süre forma giyememişti.

Rachid Ghezzal, asistle döndü

Cenk Tosun'a asist yaptı

Trabzonspor maçının ardından İstanbulspor maçıyla 153 gün sonra yeniden siyah-beyazlı formayla sahalara dönen ve mücadeleye ilk 11'de başlayan Ghezzal, siyah-beyazlı takımın İstanbulspor karşısında bulduğu ilk golde Cenk Tosun'a asist yaptı.

Rachid Ghezzal, asistle döndü