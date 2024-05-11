Rachid Ghezzal: Beşiktaş'ta kalmak isterdim Beşiktaş'ta 4 sezondur forma giyen Cezayirli yıldız Rachid Ghezzal, takımın 2024-25 yılı planlarında yer almıyor.

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Hayal kırıklığı ile geçen sezonda Türkiye Kupası'nı kazanarak teselli bulmak isteyen Beşiktaş'ta 2024-25'in planları da şimdiden yapılmaya başlandı.

Kiralık gidenler de döndüğünde yabancı sayısı 19'a ulaşacak siyah beyazlıların yeni sezonda uygulanacak kural gereği bu sayıyı 12'ye indirmesi, başka bir deyişle en az 7 isimle yollarını ayırması gerekiyor.

Bu isimlerin başında da 2020-21'de kiralık olarak geldikten sonra 3 milyon Euro'ya Leicester City'den bonservisi alınan Rachid Ghezzal var.

Sakatlıktan 60 maç oynayamadı

Beşiktaş'ın 2021-22 sezonu öncesi 3+1 yıllık sözleşme imzaladığı Ghezzal'ın bonservisinin alınmasının ardından şanssızlıklar bir türlü yakasını bırakmadı.

Bu sezon dahil yaşadığı sakatlıklar nedeniyle uzun zaman takımdan uzak kalmak zorunda kalan Cezayirli yıldız 60 maçta takımını yalnız bıraktı.

Öyle ki 32 yaşındaki futbolcu kiralık geldiği ilk sezondaki performansına sonraki 3 sezonun toplamında ancak yaklaşabildi.

"Kalmak isterdim"

Kartal'ın hem ligde hem de Türkiye Kupası'nda zafere ulaştığı 2020-21'de Ghezzal 35 resmi maçta 8 gol, 18 asistle 26 gole direkt katkı verdi. Ancak sonraki 3 sezonda 86 karşılaşmada ancak 8 gol, 15 asiste ulaşabildi.

2 milyon 250 bin Euro ile takımın en yüksek maaş alan oyuncuları arasında yer alan Ghezzal şu ana kadar devam etmesine dair bir temas olmadığını belirtirken "Beşiktaş'ı sevdim kalmak isterdim. Ama yeni dönemde yeni sistem olacağını belirttiler. Saygı duyuyorum." yorumunu yaptı.