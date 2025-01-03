Rachid Ghezzal: Beşiktaş'ta özel günlerim geçti

Haber Merkezi
Süper Lig’in 18’inci haftasında Rizespor, evinde Beşiktaş’ı konuk etti. Karşılaşma 1-1’lik skorla berabere tamamlandı.
Rizespor forması giyen Rachid Ghezzal, Beşiktaş karşılaşmasının ardından konuştu.
"BEŞİKTAŞ'TA ÖZEL GÜNLERİM GEÇTİ"
Ghezzal, şunları dedi:
Benim için özel bir karşılaşma oldu. Eski takım arkadaşlarıma karşı oynadım. Beşiktaş'ta özel günlerim geçti.
"GENEL ANLAMDA PİŞMANLIKLARIMIZ VAR"
Rachid Ghezzal, maçla ilgili, şu sözleri sarf etti:
Maça gelecek olursak karşılaşmanın ilk yarısında bazı pişmanlıklarımız olabilir. Maçın genelinde de aynı şekilde. İlk yarıda 45 dakika boyunca çok iyi oynadık, pozisyonlara girdik. İkinci yarıda biraz düşüş yaşadık. Genel anlamda pişmanlıklarımız var.
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