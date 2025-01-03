Rachid Ghezzal: Beşiktaş'ta özel günlerim geçti

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Süper Lig’in 18’inci haftasında Rizespor, evinde Beşiktaş’ı konuk etti. Karşılaşma 1-1’lik skorla berabere tamamlandı.

Rizespor forması giyen Rachid Ghezzal, Beşiktaş karşılaşmasının ardından konuştu.

"BEŞİKTAŞ'TA ÖZEL GÜNLERİM GEÇTİ"

Ghezzal, şunları dedi:

Benim için özel bir karşılaşma oldu. Eski takım arkadaşlarıma karşı oynadım. Beşiktaş'ta özel günlerim geçti.

"GENEL ANLAMDA PİŞMANLIKLARIMIZ VAR"

Rachid Ghezzal, maçla ilgili, şu sözleri sarf etti: