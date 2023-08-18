Rachid Ghezzal, oğlunun son durumunu paylaştı Beşiktaş'ın Cezayirli futbolcusu Rachid Ghezzal, trafik kazası geçiren oğlunun sağlık durumuyla ilgili bir açıklama yaptı.

ensonhaber.com Fransa'da kayınvalidesi ve oğlu trafik kazası geçiren Beşiktaşlı Rashid Ghezzal, sosyal medya hesabından açıklama yaptı. Siyah-beyazlı kulüpten izin alarak Fransa'ya giden Cezayirli yıldız, oğlunun ameliyat olduğunu açıkladı. "Hastanede gözetim altında tutuluyor" Ameliyatın iyi geçtiğini belirten Ghezzal, şu ifadeleri kullandı: Hastanede gözetim altında tutuluyor. Desteğiniz ve mesajlarınız için çok teşekkür ederim. Yakında görüşürüz. "Hepimiz seninleyiz Rachid, desteğimiz seninle" Beşiktaşlı futbolcular da dün akşam UEFA Avrupa Konferans Ligi 3. eleme turu rövanşında, Neftçi Bakü'yü 2-1 yendikleri maçta Rachid Ghezzal'a destek vermişti. Siyah-beyazlı futbolcular, Aboubakar'ın attığı golün ardından üstünde "Hepimiz seninleyiz Rachid, desteğimiz seninle" yazılı Beşiktaş forması açarak, Fransa'da bulunan Ghezzal'a desteklerini göstermişlerdi.