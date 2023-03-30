Rachid Ghezzal'dan şampiyonluk ve derbi sözleri Beşiktaş'ın başarılı futbolcusu Rachid Ghezzal, sarı-lacivertli takımla oynanacak maç öncesinde basın mensuplarının karşısına geçti. Cezayirli oyuncu, Gaziantep FK ve Hatayspor maçlarının iptal edilmesinin şampiyonluk yarışına dahil olmaları açısından önemli olduğunu vurguladı.

Beşiktaş'ın Cezayirli yıldızı Rachid Ghezzal, Fenerbahçe derbisi öncesi açıklamalarda bulundu.

"Taraftarın olmaması kötü"

"Fenerbahçe derbisi çok önemli. Sakatlığımı atlattım ve şu an çok iyiyim. Fenerbahçe karşısında elimden gelenin en iyisini yapacağım. Taraftarın derbide olmaması kötü bir şey. Güvenlik nedeniyle sanırım böyle olması daha iyi, bilmiyorum. Biz 3 puanı alarak, taraftarlarımızı mutlu etmek istiyoruz."

"Şenol Hoca ile iyi anlaşıyoruz"

"Şenol Güneş ile iletişimimiz çok iyi. Sürekli bana durumumu sordu, takip etti. Zor bir sezon yaşıyorum, uzun bir sakatlık yaşadım. Sezon sonuna doğru gerçek seviyeme ulaşmaya çalışıyorum. Takımımıza kalan sürede maksimum katkıyı sağlayacağım."

"Ameliyatım zor değildi"

"Çok zor bir ameliyat geçirmedim, sadece uzman birine ameliyat olmalıydım. Hafta hafta toparlandım. Şu anda iyi durumdayım."

"Gaziantep - Hatay maçlarının iptal edilmesi önemli"

"Yeni saç tarzım böyle, bir şeyleri değiştirmek istedim. Sakat olmasaydım, fark daha az olur muydu? Bilmiyorum. Fenerbahçe'yi kovalıyoruz, onlar da Galatasaray'ı. Sezonu en iyi yerde bitirmek istiyoruz. Gaziantep FK ve Hatayspor maçlarıyla ilgili bir değişiklik olursa, ligi daha iyi şekilde bitirme durumu olursa, bunu hedefleriz ve gereken mücadeleyi gösteririz."