Rachid Ghezzal'dan şampiyonluk ve derbi sözleri

Beşiktaş'ın Cezayirli yıldızı Rachid Ghezzal, Fenerbahçe derbisi öncesi açıklamalarda bulundu.
"Taraftarın olmaması kötü"
"Fenerbahçe derbisi çok önemli. Sakatlığımı atlattım ve şu an çok iyiyim. Fenerbahçe karşısında elimden gelenin en iyisini yapacağım. Taraftarın derbide olmaması kötü bir şey. Güvenlik nedeniyle sanırım böyle olması daha iyi, bilmiyorum. Biz 3 puanı alarak, taraftarlarımızı mutlu etmek istiyoruz."
"Şenol Hoca ile iyi anlaşıyoruz"
"Şenol Güneş ile iletişimimiz çok iyi. Sürekli bana durumumu sordu, takip etti. Zor bir sezon yaşıyorum, uzun bir sakatlık yaşadım. Sezon sonuna doğru gerçek seviyeme ulaşmaya çalışıyorum. Takımımıza kalan sürede maksimum katkıyı sağlayacağım."
"Ameliyatım zor değildi"
"Çok zor bir ameliyat geçirmedim, sadece uzman birine ameliyat olmalıydım. Hafta hafta toparlandım. Şu anda iyi durumdayım."
"Gaziantep - Hatay maçlarının iptal edilmesi önemli"
"Yeni saç tarzım böyle, bir şeyleri değiştirmek istedim. Sakat olmasaydım, fark daha az olur muydu? Bilmiyorum. Fenerbahçe'yi kovalıyoruz, onlar da Galatasaray'ı. Sezonu en iyi yerde bitirmek istiyoruz. Gaziantep FK ve Hatayspor maçlarıyla ilgili bir değişiklik olursa, ligi daha iyi şekilde bitirme durumu olursa, bunu hedefleriz ve gereken mücadeleyi gösteririz."
"Fenerbahçe ve Galatasaray maçları önemlidir. Onları yakalama fırsatınız olmasa bile, bu maçlar taraftarı mutlu etmek için sebeptir. Futbolcular da bu maçları çok sever. Fenerbahçe iyi bir takım, iyi oyuncuları var. Zor maç olacak. Ancak biz kazanmak için oynayacağız. Umarım kazanır ve özgüven toplarız. Sonra sezonun kalanına bakacağız."