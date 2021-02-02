Radamel Falcao, Türkiye'ye döndü

Tedavi görmek için İspanya'ya giden Radamel Falcao, Türkiye'ye geri döndü. Kolombiyalı futbolcunun ne zaman sahalara döneceği henüz bilinmiyor.

Monaco'dan büyük umutlarla transfer edilen ancak yaşadığı sakatlıklar nedeniyle bir türlü istenilen katkıyı sağlayamayan Radamel Falcao, birkaç hafta önce İspanya'ya gitmişti.

Kolombiyalı futbolcu, uygulanan tedavinin ardından Türkiye'ye döndü.

DOKTORLAR KONTROL EDECEK

34 yaşındaki oyuncu, sarı-kırmızılı kulübün doktorları tarafından kontrol edilecek.

Falcao'nun, ne zaman antrenmanlara başlayıp hangi tarihte sahalara döneceği ise henüz bilinmiyor.