Rade Krunic'in Fenerbahçe'ye transferinin perde arkası: Edin Dzeko yine başrolde Fenerbahçe'nin yeni transferi Rade Krunic'in sarı-lacivertlileri seçmesindeki temel nedenin, Boşnak futbolu için idol haline gelen Edin Dzeko'ya olan sevgisi olduğu öğrenildi. 30 yaşındaki futbolcu daha yüksek maaş veren Lyon'un teklifini reddetmişti.

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Fenerbahçe, yaz transfer döneminden beri peşinden koştuğu Rade Krunic ile ara transfer döneminin ikinci bombasını patlatmaya hazır.

Boşnak futbolcunun ısrarla Çubuklu formayı giymek istemesiyle Milan'ın inadını kıran sarı-lacivertliler, yıldız futbolcuyu İstanbul'a getirmeye hazırlanıyor.

Öte yandan Edin Dzeko, aynı Bonucci’de olduğu gibi vatandaşı Krunic’in Fenerbahçe’yi seçmesinde de kilit rol oynadı.

Lyon'u reddetme sebebi Edin Dzeko

Fransız devi Lyon’un daha yüksek maaşla devreye girmesine rağmen başarılı orta saha oyuncusu, tercihini sarı-lacivertlilerden yana kullandı.

Deneyimli futbolcunun, Boşnak futbolu için idol olan Dzeko ile aynı takımda oynamak için büyük bir fedakarlık yaptığı da gelen haberler arasında.

Bilineceği üzere Bosna Hersek'te Edin Dzeko, Arjantin'in Diego Maradona'sı gibi büyük bir saygı görüyor.

30 yaşındaki futbolcu, bu sezon Milan'da 14 maçta forma giyerken gol veya asist katkısı veremedi.