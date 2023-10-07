Rahman Buğra Çağıran'dan olağanüstü gol! 1. Lig'in 8. haftasında Gençlerbirliği'nin Şanlıurfaspor'u 2-1 mağlup ettiği maçta Ankara ekibinin futbolcusu Rahman Buğra Çağıran harika bir röveşata golüne imza attı.

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1. Lig'in 8. haftasında Şanlıurfaspor ile Gençlerbirliği karşı karşıya geldi. 11 Nisan Stadyumu'ndaki karşılaşmayı Gençlerbirliği 2-1'lik kazandı.

Gençlerbirliği'ne galibiyeti getiren golleri 24. dakikada Rahman Buğra Çağıran ve 71. dakikada Oltan Karakullukçu kaydetti.

Şanlıurfaspor'un tek golü ise 30. dakikada Mert Çapar'dan geldi.

İrfan Buz ilk maçını kaybetti

Bu galibiyetle birlikte ligde 3 maç sonra kazanan Gençlerbirliği, puanını 14'e yükseltti. 5 maçtır galip gelemeyen ve takımın başına teknik direktör İrfan Buz'u getiren Şanlıurfaspor, galibiyet hasretini 6'ya çıkarttı ve kötü seriye son veremedi.

Ligde bir sonraki hafta Şanlıurfaspor, Göztepe'ye konuk olacak. Gençlerbirliği ise Altay'ı ağırlayacak.

Rahman Buğra'dan harika röveşata golü

Öte yandan bu maçın 24. dakikasında atılan gol sosyal medyada büyük bir yankı uyandırdı.

Maçın 24. dakikasında sahneye çıkan Rahman Buğra Çağıran, harika bir röveşata golüne imza attı. Çağıran'ın vuruşu karşısında Şanlıurfaspor'un kalecisi çaresiz kaldı.

(Görüntüler BeIN Sports'tan alınmıştır.)