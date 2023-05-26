Rahmetullah Berişbek, Giresunspor'dan ayrıldı

Süper Lig'de zor günler geçiren ve topladığı 34 puanla 16. sıra yer alarak küme düşme hattında bulunanan Giresunspor'da bir ayrılık yaşandı.
Karadeniz ekibinde sezon başında 1. Lig ekibi Gençlerbirliği'nden bedelsiz bir şekilde kadroya katılan Rahmetullah Berişbek, sözleşme fesih hakkını kullanarak takımdan ayrıldı.
"Tek taraflı fesih hakkını kullanarak takımımızdan ayrılmıştır"
Kulübün internet sitesinden yapılan açıklamada şu ifadeler kullanıldı:
"Futbolcumuz Rahmetullah Berişbek, geçmiş dönem ve mevcut alacakları için Türkiye Futbol Federasyonuna başvurmuş ardından tek taraflı fesih hakkını kullanarak takımımızdan ayrılmıştır."