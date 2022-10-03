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    Rahmi Koç: Dostluk kazandı

    Rahmi Koç: Dostluk kazandı

    Ali Koç'un Beşiktaşlılığıyla bilinen babası Rahmi Koç, Fenerbahçe derbisinin ardından, "Galibiyet mağlubiyet bu tarz işleri konuşmuyoruz. Dostluk kazandı" dedi.
    • 03.10.2022 - 09:19
    • Güncelleme : 03.10.2022 - 09:26
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    Beşiktaş-Fenerbahçe derbisi sonrası Ali Koç'un babası ve Beşiktaşlı olduğu bilinen Rahmi Koç açıklama yaptı.

    Rahmi Koç karşılaşmanın berabere bitmesine sevindiğini belirterek, "Ali aşağıdaki locada izledi. Maçtan önce konuştuk. Ancak galibiyet mağlubiyet bu tarz işleri konuşmuyoruz. Dostluk kazandı." sözlerini kullandı.

    Rahmi Koç: Dostluk kazandı #1

    "Beşiktaş baba takımı"

    Öte yandan Ali Koç, maçtan sonra Beşiktaşlı taraftarların formasını imzalarken objektiflere takıldı.

    Ali Koç, "Beşiktaş baba takımı, biz kardeşiz, her zamanki gibi çok güzel karşılandık." diye konuştu.

    Rahmi Koç: Dostluk kazandı #2


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