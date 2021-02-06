Rahmi Vardı: Boupendza dünya çapında bir yıldız oldu

Süper Lig ekibi Hatayspor'un basın sözcüsü Rahmi Vardı, Boupendza için değerlendirmelerde bulundu.

Süper Lig ekibi Atakaş Hatayspor'un basın sözcüsü Rahmi Vardı, sezonu ilk 10'da tamamlama hedeflerinin sürdüğünü, şartları zorlayarak Avrupa'da Türkiye'yi temsil etmeyi amaçladıklarını söyledi.

"DÜNYA ÇAPINDA BİR YILDIZ OLDU"

Boupendza'nın sezon başında bazı maçları kaçırdığını anlatan Vardı, "Aaron Boupendza, dünya çapında bir yıldız oldu. Onu aldığımızda, 'amatör futbolcuya ödeme yaptığımız' yönünde söylentiler oldu. Biz onun kalitesini biliyoruz. Boupendza ligin ilk maçlarında oynayamadı, buna rağmen şu an gol kralı. Tüm maçları oynamış olsaydı gol krallığı yarışında biraz daha avantajı olacaktı." şeklinde konuştu.







