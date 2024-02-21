Rakibiyle çarpışan genç futbolcu bilincini kaybetti

Denizli’de Dokuzkavaklarspor ile Akkonakspor arasında Servergazi Stadı’nda oynanan U18 play-off maçının 32. dakikasında, rakip oyuncuyla çarpışan Dokuzkavaklarsporlu Harun Gökgöz yerde kaldı.
Genç futbolcu bilincini kaybetti
Rakibinin dizi sert bir şekilde çenesine çarpan genç futbolcu, bilincini kaybetti.
Sahanın ortasında hareketsiz bir şekilde yatan futbolcuya, ilk müdahale saha içinde bulunan futbolcular ve saha kenarında bulunan sağlık memurundan geldi.
İlk müdahalesinin ardından arkadaşlarının yardımıyla saha dışına alınan Harun Gökgöz, yürekleri ağızlara getirdi. Ancak arkadaşlarının yardımıyla ayakta durabilen Gökgöz, çağrılan ambulans ile hastaneye sevk edildi.
Hastanede müşahede altında tutulan ve bir süre uyutulan genç futbolcu, gerekli muayene ve doktor kontrollerinin ardından taburcu edildi.
Maç görüntüleri izletilen Harun Gökgöz, rakibiyle girdiği pozisyonu ve sonrasında yaşananları hatırlamadığını beyan etti.
Bir an önce yeşil sahalara dönmek istiyor
Baş ağrısının halen devam ettiği öğrenilen futbolcu, yakınlarına bir an önce yeşil sahalara dönmek istediğini ifade etti.
Öte yandan genç futbolcu Harun Gökgöz’ün bilincini kaybettiği talihsiz pozisyonun ardından takım arkadaşları, rakip futbolcuya tepki gösterdi.
İstem dışı gelişen olayın ardından saha içerisinde yaşanan gerilim, hakemler ve diğer futbolcuların araya girmesiyle sonlandırıldı.Haber Kaynağı: İhlas Haber Ajansı (İHA)
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