Rasim Ozan Kütahyalı canlı yayına aslan kostümüyle çıktı Rasim Ozan Kütahyalı Beyaz TV canlı yayınındaki spor programına Aslan kostümü ile çıktı. Stüdyoya ASslan kostümü ile çıkan Rasim Ozan Kütahyalı’nın o anları gündem oldu.

Galatasaray, geçtiğimiz hafta Süper Lig. 23. Şampiyonluğunu ligin bitimine 2 hafta kala ilan etti. Dün akşam ise ezeli rakibi Fenerbahçe’yi 3 golle geçen sarı-kırmızılılar şampiyonluk kutlamalarını sürdürüyor. Galatasaray'ın 23. şampiyonluğunu kutlayan Rasim Ozan Kütahyalı, Beyaz TV’deki “Beyaz Futbol” programına aslan kostümüyle katıldı. Ertem Şener, Ahmet Çakar ve Abdulkerim Durmaz ise kahkahalara boğuldu. Geçen sene de Fenerbahçe forması giymişti Koyu bir Galatasaray taraftarı olan Rasim Ozan Kütahyalı, geçtiğimiz yıl da Fenerbahçe-Beşiktaş maçının olduğu gün Beyaz Futbol yayınına Fenerbahçe forması ile çıkarak marş söylemişti.