Rasim Ozan Kütahyalı şaşırttı: Maçın sonucunu önceden tahmin ettiği video gündemde Galatasaray-Manchester United maçı öncesi tahminlerde bulunan Rasim Ozan Kütahyalı, tahminin doğru çıkması üzerine sosyal medyaya damga vurdu.

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ensonhaber.com

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Galatasaray, UEFA Şampiyonlar Ligi A Grubu 2. haftasında deplasmanda karşılaştığı İngiltere'nin Manchester United takımını 3-2 yendi.

Karşılaşma öncesi tahminlerde bulunan Beyaz Futbol yorumcusu Rasim Ozan Kütahyalı, Icardi ve Zaha'nın gol atacağını söyledi.

Maç sırasında da tahminlerine devam etti

Maç sırasında da Twitter aracılığıyla yorumlarına devam eden Rasim Ozan, Zaha'nın golünün ardından, "Büyük star Zahaa. Şimdi sıra Icardi'de..." yorumunda bulundu.

Bu tweet'in ardından Arjantinli golcü de ağları havalandırarak ROK'u haklı çıkardı.

Kahin Rasim Ozan yorumları

Tüm tahminleri doğru çıkan ünlü yorumcu için sosyal medyada "Sen Kahin misin?" yorumları yapıldı.

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Ensonhaber canlı yayınında konuştu

Ensonhaber YouTube kanalında yorumlarda bulunan Rasim Ozan Kütahyalı bu videoyla ilgili Taha Hüseyin Karagöz'e konuştu.

Kahin gibi bir şey olduk. Zaha atar dedim, Icardi atar dedim... Video bir gece önce çekildi. Saat 23.00 gibi çekildi.

"Icardi penaltı kaçırıp gol attı"

Kahin yorumlarından mutlu olduğunu söyleyen ve Mauro Icardi'ye övgüler yağdıran Rasim Ozan Kütahyalı, "Penaltı kaçıran adam çöker. Penaltıyı kaçırdıktan birkaç dakika sonra Icardi gol attı. Bunu çok sevdiğim Kerem Aktürkoğlu yapamaz mesela." ifadelerini kullandı.

"Kerem serinkanlı değil"

Okan Buruk'a yerli konusunda serzenişte bulunan Kütahyalı şunları söyledi:

Bu kadar yabancı almışız ama Okan Hoca son dönemlerin modası olan Türk milliyetçiliği yapıyor. Kerem, yetenekli olmakla birlikte tecrübesiz. Karakterinde de serinkanlılık yok.

"5 gollü de yenebilirdik"

Ayrıca Rasim Ozan Kütahyalı, sarı-kırmızılıların penaltıyı gole çevirmesi halinde mücadelenin 5-2 bitebileceğini de söyleyerek maça farklı bir pencereden baktı.