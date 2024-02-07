Real Betis, Cedric Bakambu transferinin detaylarını açıkladı Real Betis Başkanı Angel Haro, Galatasaray'dan aldıkları Cedric Bakambu transferi için açıklama yaptı. Haro, "Rakamlarda herhangi bir yanlış yok. Net bonservis miktarının bir kısmı oyuncunun maaşını da içeriyor" dedi.

ensonhaber.com

Devre arası transfer döneminin hareketli takımlarından olan Galatasaray, geçtiğimiz günlerde Cedric Bakambu ile yollarını ayırmıştı.

Sarı-kırmızılılar, sezon başında Al Nasr SC'den 700 bin euro bonservis bedeli karşılığında kadrosuna kattığı Bakambu'yu İspanyol ekibi Real Betis'e 5 milyon euro+ 5 milyon euro bonuslarla satmıştı.

Real Betis Başkanı Angel Haro, gerçekleşen bu transfer ardından İspanyol basını Marca'ya çok konuşulacak açıklamalarda bulundu.

"Net bonservis miktarının bir kısmı oyuncunun maaşını da içeriyor"

Angel Haro, şu sözleri sarf etti:

Oyuncu satan mümkün olduğu kadar pahalıya sattığını, satın alan ise mümkün olduğu kadar ucuza sattığını söylemeye çalışıyor. Rakamlarda herhangi bir yanlış yok. Net bonservis miktarının bir kısmı oyuncunun maaşını da içeriyor.

"Umarım bu ödemeleri yapmak zorunda kalacak başarıya ulaşabiliriz"

Bonus maddeleriyle ilgili konuşan Haro, şunları dedi:

Ayrıca bonus maddeleri var. Eğer bu bonuslar gerçekleşirse tarihte benzeri görülmemiş başarılar elde ettiğimiz anlamına gelir. Umarım bu ödemeleri yapmak zorunda kalacak başarıya ulaşabiliriz.

16 maçta 2 gol attı

Galatasaray formasıyla birlikte sezon başından bu yana 16 resmi maça çıkan 32 yaşındaki oyuncu, 362 dakika sahada kaldı.

2.8 milyon euro piyasa değerine sahip olan forvet oyuncusu, bu maçlarda 2 gol ve 1 asistle mücadele etti.