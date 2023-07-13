Real Madrid antrenmanında Arda Güler'den jeneriklik gol

Geçtiğimiz hafta Fenerbahçe'den LaLiga ekibi Real Madrid'e transfer olan 18 yaşındaki futbolcu Arda Güler, konuşulmaya devam ediyor.
Sarı-lacivertli takımdan 20+10 milyon euro bonservis bedeli karşılığında Madrid ekibine gider Arda Güler, yeni takımıyla 6 yıllık sözleşme imzalamıştı.
Başkan Florentino Perez ile birlikte basın toplantısına katılan Arda, kendini eflatun-beyazlı formaya bağlayan kontrata imzasını atmıştı.
Harika goller kaydetti
Antrenmanlardaki performansıyla taraflı tarafsız herkesin olumlu yorumlarını alan Arda, bugün gerçekleşen çalışmalarda da yeteneğini gösterdi.