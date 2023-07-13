Geçtiğimiz hafta Fenerbahçe'den LaLiga ekibi Real Madrid'e olan 18 yaşındaki futbolcu Arda Güler, konuşulmaya devam ediyor.

Sarı-lacivertli takımdan 20+10 milyon euro bonservis bedeli karşılığında Madrid ekibine gider Arda Güler, yeni takımıyla 6 yıllık sözleşme imzalamıştı.

Başkan Florentino Perez ile birlikte basın toplantısına katılan Arda, kendini eflatun-beyazlı formaya bağlayan kontrata imzasını atmıştı.

Harika goller kaydetti

Antrenmanlardaki performansıyla taraflı tarafsız herkesin olumlu yorumlarını alan Arda, bugün gerçekleşen çalışmalarda da yeteneğini gösterdi.

Real Madrid antrenmanında Arda Güler'den jeneriklik gol
Real Madrid antrenmanında Arda Güler'den jeneriklik gol
Gözden Kaçmasın Arda Güler'in antrenmanda attığı gol sosyal medyayı salladı! Haberin Detayları