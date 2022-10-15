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Real Madrid-Barcelona maçı ne zaman saat kaçta ve hangi kanalda?

Real Madrid-Barcelona maçı ne zaman saat kaçta ve hangi kanalda?

Real Madrid - Barcelona maçı için geri sayım başladı.El Clasico olarak nitelendirilen dünyanın en büyük rekabetlerinden olan mücadelenin ne zaman oynanacağı belli oldu..