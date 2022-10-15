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- Real Madrid-Barcelona maçı ne zaman saat kaçta ve hangi kanalda?
Real Madrid-Barcelona maçı ne zaman saat kaçta ve hangi kanalda?
- 15.10.2022 - 09:42
Dünyanın en büyük derbileri arasında yer alan Real Madrid-Barcelona maçı için geri sayım başladı.Yıllardır süren rekabette futbolseverlere futbol ziyafeti yaşatan El Clasico'nun ne zaman oynanacağı araştırılıyor.
İspanya Ligi'nde 9. hafta mücadelesinde oynanacak olan Real Madrid-Barcelona maçının detayları futbolseverler tarafından yakından takip ediliyor.
Bu müthiş maçı kaçırmak istemeyenler "El Clasico ne zaman?", "Real Madrid-Barcelona maçı ne zaman oynanacak?" sorularına yanıt arıyor.
Dev maç öncesi Carlo Ancelotti'nin çalıştırdığı Real Madrid ve Xavi'nin çalıştırdığı Barcelona ilk 8 hafta sonunda 22 puanda bulunuyor.
Lideri belirleyecek maçın detayları belli oldu.Peki Real Madrid-Barcelona maçı ne zaman oynanacak? İşte cevabı..
Real Madrid - Barcelona maçı ne zaman oynanacak?
Real Madrid-Barcelona maçı 16 Ekim 2022 Pazar günü saat 17.15'te oynanacak.Santiago Bernabeu'da oynanacak mücadeleyi hakem Jose Santana yönetecek.
Real Madrid-Barcelona maçı S Sport, S Sport Plus kanallarından naklen yayınlanacak.