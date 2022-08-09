Real Madrid - Eintracht Frankfurt Süper Kupa maçı ne zaman oynanacak? Maç hangi kanalda?

Real Madrid - Eintracht Frankfurt Süper Kupa maçı ne zaman oynanacak? Maç hangi kanalda?

UEFA Süper Kupa final maçında Real Madrid ile Eintracht Frankfurt karşı karşıya geliyor.Maçın detayları merak konusu oldu..

Geçtiğimiz sezonun Şampiyonlar Ligi şampiyonu Real Madrid ile UEFA Avrupa Ligi'nin şampiyonu Eintracht Frankfurt, UEFA Süper Kupa maçı için zorlu bir maça çıkacak.

UEFA Süper Kupa maçında karşı karşıya gelecek olan Real Madrid ve Eintracht Frankfurt bu kupayı alarak müzelerine götürmek istiyor.

Futbolseverler final maçının ne zaman, saat kaçta oynanacağı ve maçın hangi kanalda yayınlanacağını araştırmaya başladı.

Peki Real Madrid ile Eintracht Frankfurt'un karşılaşacağı UEFA Süper Kupa final maçı ne zaman? İşte cevabı..

Real Madrid - Eintracht Frankfurt maçı ne zaman oynanacak?

Real Madrid - Eintracht Frankfurt UEFA Süper Kupa final maçı 10 Ağustos Çarşamba günü saat 22.00'de oynanacak.Maç TV 8.5 ve EXXEN ekranlarından naklen izlenebilecek.

