Real Madrid-Milan hazırlık maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Arda Güler'in maç kadrosunda yer aldığı Real Madrid - Milan karşılaşmasının detayları merak edilmeye başlandı. Peki, Real Madrid-Milan hazırlık maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

Arda Güler, ilk mücadelesini Real Madrid formasıyla Milan karşısında vermeye hazırlanıyor.

Fenerbahçe'den dünya devi Real Madrid'e transfer olan ve gündemden düşmeyen Güler'in Milan maçında sahada olması bekleniyor.

Bu maçı izlemeye ve Arda'yı görmeye hazırlananlar ise detayları araştırmaya başladı.

Bu kapsamda da, "Real Madrid-Milan hazırlık maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?" sorusu gündem oldu.

Peki, Real Madrid-Milan hazırlık maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? İşte detaylar!

Real Madrid-Milan hazırlık maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

Real Madrid-Milan hazırlık maçı 24 Temmuz tarihinde TSİ sabah 05.00'da oynanacak.

Mücadelenin Real Madrid'in YouTube kanalı ve S Sport platformundan canlı olarak yayınlanması bekleniyor.