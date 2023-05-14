Real Madrid yedeklerle oynadığı maçta Getafe'yi tek golle geçti Real Madrid, İspanya La Liga'nın 34. haftasında konuk ettiği Getafe'yi yedek ağırlıklı kadrosuyla 1-0 mağlup etti.

AA

İspanya La Liga'nın 34. haftasında Real Madrid, Getafe'yi ağırladı.

Real Madrid Teknik Direktörü Carlo Ancelotti ligde hiçbir iddialarının kalmamasından dolayı UEFA Şampiyonlar Ligi yarı finali rövanşında deplasmanda Manchester City ile oynayacakları maçı düşünerek yedek oyuncularını sahaya sürdü.

Eflatun-beyazlılarda Karim Benzema, Vinicius, Rodrygo Goes, Luka Modric, Toni Kroos, Antonio Rüdiger gibi as oyuncular yedek başlarken ikinci yarı Modric, Vinicius ve Kroos oyuna dahil oldu.

Ev sahibi takımın galibiyet golü 70. dakikada Marco Asensio'dan geldi.

Getafe'de oynayan milli futbolcumuz Enes Ünal kart cezalısı olduğu için bu karşılaşmada forma giymedi.

Real Madrid aldığı galibiyetle puanını 71'e çıkartarak maç fazlasıyla ikinciliğe yükseldi.

Getafe ise 34 puanla düşme hattında 18. sırada bulunuyor.