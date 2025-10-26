Real Madrid'in El Clasico'da kader adamı: Arda Güler...

AI özetimiz yardımcı oldu mu? Bize bildirin.

Real Madrid'de bu sezon teknik direktörlüğe Xabi Alonso'nun gelmesiyle birlikte adeta Arda Güler fırtınası yaşanıyor.

Carlo Ancelotti döneminde daha çok sonradan oyuna dahil olan milli yıldız, Alonso ile birlikte ilk 11'in vazgeçilmez isimlerinden biri oldu.

Ligde son oynanan Getafe maçında sonradan oyuna dahil olan ve Kylian Mbappe'nin attığı golde asisti yapan Arda Güler, galibiyetin mimarlarından biri oldu.

GETAFE MAÇINDA GALİBİYETİN MİMARLARINDANDI

İspanyol basını, Getafe maçının ardından 20 yaşındaki futbolcu için, "Real Madrid artık onsuz olmaz." ve "Real Madrid'in vazgeçilmezi." gibi yorumlarda bulundu.

Arda Güler, Getafe maçının ardından yüksek formunu Şampiyonlar Ligi'ndeki Juventus maçında da sürdürdü.

Milli yıldız, İtalyan ekibine karşı Devler Ligi'ndeki mücadelede maçın oyuncusu seçildi.

JUVE'YE KARŞI MAÇIN OYUNCUSU SEÇİLDİ

Arda Güler'in bu performansı sonrası Barcelona maçında da ilk 11'de yer alması bekleniyor.

Bu sezon özellikle Kylian Mbappe ile yakaladığı uyum ile dikkat çeken Arda Güler, El Clasico'da teknik direktörü Xabi Alonso'nun en çok güvendiği isimlerden biri olacak.

Atletico Madrid ile oynanan ve 5-2 kaybedilen Madrid derbisinde 1 gol, 1 asistlik performansıyla dikkat çeken Arda Güler, bu kez iç sahadaki El Clasico'da takımına galibiyeti getirmeye çalışacak.

ŞİMDİ GÖZLER EL CLASICO'DA

Öte yandan Arda Güler, Şampiyonlar Ligi'ndeki Juventus maçının ardından açıklamalarda bulundu ve El Clasico için mesaj vermişti.

Milli yıldız, El Clasico ile ilgili, "Şimdi El Clasico'da Barcelona'yı yenmek için savaşacağız." demişti.

Real Madrid forması altında bu sezon toplamda 12 maçta süre milli yıldız, 3 gol attı ve 5 asist yaptı.