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Real Madrid'in ilk 11'i belli oldu! Arda Güler...

Real Madrid'in ilk 11'i belli oldu! Arda Güler... Real Madrid, İspanya Kral Kupası'nda Arandina ile deplasmanda karşılaşacak. Eflatun-beyazlı takımda ise sakatlığını atlatan milli futbolcu Arda Güler, maça ilk 11'de başlayacak.