Real Madrid'in ilk 11'i belli oldu! Arda Güler...

İspanya Kral Kupası son 32 turu mücadelesinde Alex Izquierdo yönetimindeki 4. Lig takımı Arandina ile Carlo Ancelotti'nin çalıştırdığı La Liga ekibi Real Madrid karşı karşıya gelecek.
Estadio El Montecillo'da oynanacak olan müsabaka saat 23.30'da başlayacak.
Kupa maçı öncesinde ise Real Madrid'in ilk 11'i belli oldu. Eflatun-beyazlı takımda milli oyuncumuz Arda Güler, ilk kez forma giyecek.
Real Madrid: Kepa, Tobias, Carillo, Nacho, Fran Garcia, Nico Paz, Camavinga, Ceballos, Arda Güler, Brahim, Joselu
"Arda kendini daha iyi hissediyor"
Karşılaşma öncesi düzenlenen basın toplantısında İtalyan teknik adam Ancelotti, milli futbolcuya şans verip vermeyeceğiyle ilgili soruya, "Arda Güler kendini daha iyi hissediyor, iyi gidiyor. Yarın ilk 11'de başlayabilir." yanıtını vermişti.
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