Rebocho: Faturalarımı ödeyememe korkusu yaşadım

Beşiktaş'ta aylarca maaş alamadığı için zor günler geçirdiğini söyleyen Rebocho, "Kötü ayrılmak istemediğim için olayı FIFA'ya taşımadım" dedi.

Geçen sezon Beşiktaş‘a Fransız temsilcisi Guingamp’tan dahil olan 25 yaşındaki sol bek Pedro Rebocho, ülkesinin basınında O Jogo‘ya İstanbul’da deneyimlediklerini aktardı.

"OYNADIĞIM EN İYİ ATMOSFERDİ"

Beşiktaş günlerini genel olarak “acı-tatlı” olarak nitelendiren Portekizli futbolcu, “İstanbul, stat, taraftarlar… Her şey çok güzeldi, daha önce böyle bir atmosferde oynamamıştım. Ama tabii ki iyi günlerim de oldu kötü günlerim de.” dedi.

"HER ŞEY OCAK AYINDAN SONRA DEĞİŞTİ"

Kadrodan birden kesilmesi ile ilgili konuşan Rebocho, “Sözleşmemde 20 maç oynarsam Beşiktaş’ın beni satın almak zorunda kalacağına dair bir madde vardı. 17. maçıma çıktıktan sonra yardımcı antrenörlerden biri geldi ve kulübün beni alacak ekonomik gücü olmadığını ve bu nedenle maçlarda oynatılmayacağımı söyledi. Ondan sonra da oynamadım zaten. Birkaç kere kadroya alındım ancak oynamayacağımı biliyordum.” ifadelerini kullandı.

"OLAYI FIFA'YA TAŞIMAK İSTEMEDİM"

Yaşadığı ekonomik sıkıntılara da değinen deneyimli sol bek, “6 ay maaş alamadığım zamanlar oldu. Şu an da bazı alacaklarım var. Hal böyle olunca, sahada oynama motivasyonunuz oldukça düşüyor. Bu yaşananlar pandemi ile ilgili değildi. Oraya gittiğim günden beri bu sıkıntıları yaşadım, hiçbir zaman maaşım zamanında ödenmedi. 4 aylık maaşım içerdeyken ödeme sözü veriyorlardı, iki aylık ödeme yapıp sonra maaş ödemesini tekrar kesiyorlardı.” şeklinde konuştu.

“Olayı FIFA’ya taşımak istedik ama önden 2 ay ödeme yaptıkları için buna hakkımız kalmadı. Ben de kulüple kötü olmak istemedim, çünkü orada kendimi iyi hissediyordum. Ekonomik sıkıntılar gezmek, tozmak, kıyafet almakla ilgili değildi. Ailemi düşünüyordum. ‘Bu ay ya faturaları ödeyemezsem?’ diye düşünmek istemiyordum.”

"TARAFTARA MİNNETTARIM"

Son olarak Beşiktaşlı taraftarlara olan minnetinden bahseden Pedro Rebocho, “Benim için İstanbul’un en güzel tarafı onlardı. Beni her zaman desteklediler. Veda mesajımdan sonra telefonuma bildirimler yağdı. Geriye dönüp baktığımda, taraftarları ve kulübü iyi hatırlayacağım. Pozitif olaylar, negatif olaylardan daha değerli. Beşiktaş’ı güzel deneyimlerle hatırlayacağım.” dedi.