Recep Uçar: Alanyaspor maçından alacağımız dersler var

İHA

Konyaspor, Süper Lig’in 18. haftasında deplasmanda Alanyaspor’a 2-1 mağlup oldu.

Maçın ardından düzenlenen basın toplantısında Konyaspor Teknik Direktörü Recep Uçar açıklamalarda bulundu.

"KAZANMAK İÇİN GELDİĞİMİZ BİR MÜCADELEYDİ"

Uçar, şu şekilde konuştu:

2025 senesinin ilk maçı bizim adımıza oynandı. Bu maç, ilk yarının sondan ikinci karşılaşmasıydı ve tamamen kazanmak için geldiğimiz bir mücadeleydi. Ancak maça arzu ettiğimiz seviyede başlayamadık. Maçın başında, biraz da şanssız bir şekilde yediğimiz golle 1-0 geriye düştük. Sonrasında Umut Nayir ile beraberliği yakalama şansı bulduğumuz bir pozisyon ürettik. Ancak bu pozisyondan sonra iki takım adına da çok fazla üretimin olmadığı, kalecilerin net kurtarış yapmadığı bir oyun bölümü izledik. Özellikle topun bizde olduğu kısımda iyi oynayamadığımız bir ilk yarı geçirdik. İkinci yarıya biraz daha coşkulu ve arzulu başladık. Topa daha fazla sahip olduğumuz bu bölümde daha iyiydik; ancak bu sefer de hücum ederken kaybettiğimiz bir top sonrası yediğimiz golle skor 2-0’a geldi. Gol biraz da direkten sekerek şanssız bir şekilde ağlarla buluştu.

"MAALESEF ŞANS YANIMIZDA DEĞİLDİ"

Maçla ilgili genel değerlendirmede de bulunan Uçar, şu ifadeleri kullandı:

Maalesef bugün şans yanımızda değildi. Skor 2-0’a geldikten sonra, 60’ıncı dakikada yaptığımız 4 oyuncu değişikliklerinden sonra 60-70. dakikalar arasında Yusuf Erdoğan ile iki net pozisyona girdik. O bölümde Kramer, Marko Jevtovic ve Umut’la yakaladığımız fırsatları değerlendirebilseydik, belki maça ortak olabilirdik. Son 30 dakikada daha iyi oynayıp, topun bizde olduğu bölümlerde daha fazla karakter koyduğumuz bir oyun sergiledik; ancak golü sadece 90+5. dakikada bulabildik ve bu da sonucu değiştirmeye yetmedi. Sonuç olarak bugün kaybettik.

"BU MAÇTAN ALACAĞIMIZ DERSLER VAR"

Genel anlamda oyuncuların mücadelesinden memnuniyetsizliği bulunmadığını fakat topa sahip oldukları ilk 60 dakikalık bölümün takımı adına yeterince iyi olmadığını söyleyen Uçar, şöyle devam etti: