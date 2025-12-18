Recep Uçar, Beşiktaş maçı öncesi değerlendirmede bulundu

Süper Lig'in 17. haftasında 20 Aralık Cumartesi günü deplasmanda Beşiktaş ile karşılaşacak Rizespor'un teknik direktörü Recep Uçar, maçı kazanarak taraftarları mutlu etmek istediklerini söyledi.

Uçar, Mehmet Cengiz Tesisleri'ndeki antrenman öncesinde basın mensuplarına yaptığı açıklamada, ligde oynadıkları son iki maçta 4 puan aldıklarını hatırlattı.

"LİGİN İLK DEVRESİNİN SON MÜSABAKASI"

Bu maçların geride kaldığını ve Beşiktaş maçına odaklandıklarını dile getiren Uçar, "Ligin ilk devresinin son müsabakası. Ondan sonrasında 8 günlük izine çıkıyoruz takım olarak. Onların da kazanmak isteyeceği, bizim de iyi sonuçla dönmek isteyeceğimiz bir maç." dedi.

"HER MAÇTA SKOR ÜRETEBİLEN BİR TAKIM"

Uçar, Beşiktaş'ın son dönemde arzu ettiği sonuçları tam anlamıyla alamadıklarına işaret ederek, sözlerini şöyle sürdürdü:

Trabzon maçında belki bir kişi eksik kalmasalardı 30. dakikada 3-1'lik bir skorla öne geçmişlerdi. Belki de daha farklı skorla bitebilecekti. Genel olarak son 8 maçta evlerinde oynadıkları sadece Fenerbahçe'ye mağlup oldular. Onda da gene eksik kalmışlardı. Evlerinde oynadıkları her maçta skor üretebilen bir takım. Bazı eksikleri olabilir ama Beşiktaş takımının kadrosundaki bütün oyuncular, değerli, milli ve önemli olan oyuncular. Öyle bir eksiklik olacağını düşünmüyorum. Orada oynayabilecek bütün oyuncular da o görevi yerine getirebileceklerini düşünüyorum.

"KOLAY OLMAYACAK"

Takım olarak son maçlarda iyi bir enerji yakaladıklarını dile getiren Uçar, "Bunu devam ettirmek istiyoruz. Kolay olmayacak. Ligde hiçbir maç kolay değil. Kendi oyunumuzu ortaya koyarak, İstanbul'da oynayacağımız Beşiktaş maçını kazanıp taraftarlarımızı mutlu etmek istiyoruz. Alabileceğimiz iyi bir sonuç ve puanla devre arasına girmek istiyoruz. Umarım hep beraber bunu başarırız ve devre arasına gireriz." değerlendirmesinde bulundu.

"BU TAKIM KALİTELİ OYUNCULARDAN OLUŞAN BİR EKİP"

Transfer konusunda yönetimle bir görüşme yapacaklarını aktaran Uçar, "Bu takım kaliteli oyunculardan oluşan bir ekip. Pozisyon anlamında baktığımızda bir eksiğimizde gözükmüyor. Şu an mevki belirtmeyeceğim, ihtiyaç duyulması halinde elbette dokunmayacak değiliz. Belki sayı çok fazla olmayacak ama birkaç pozisyona dokunabilirsek dokunmaya çalışırız." ifadelerini kullandı.

"SAKATLIK BENİ UZUN SÜRE SAHALARDAN ALIKOYMUŞTU"

Yeşil-mavili ekibin orta saha oyuncusu Giannis Papanikolaou ise geçen sezon bir sakatlık yaşadığına değinerek, "Bu sakatlık beni uzun süre sahalardan alıkoymuştu. Ama şu anda iyi hissediyorum. Tabii ki her zaman gelişime yer vardır. Genel olarak performansımın olumlu yönde olduğunu düşünüyorum. Ben her zaman takıma yardımcı olmaya çalışıyorum ve tam bir takım oyuncusuyum." dedi.

"GEÇMİŞTE BUNU BAŞARAMADIK"

Papanikolaou, iç sahada çok fazla maç kazanmaları gerektiğini vurgulayarak, şöyle devam etti:

Geçmişte bunu başaramadık. Rize'de, bizim aslında bir kale kurmamız lazım. Rize'yi bizim kalemiz haline getirmemiz gerekiyor. Geçmişte bunu başaramadık. Fakat şu anda bir momentum yakalamış durumdayız. Takımımız iyi gidiyor. Bunu hem sonuçlarla hem de oynadığımız futbolla gösterdiğimizi düşünüyorum. Yeni hocamızla şu anda çok fazla vakit geçirmiş durumda değiliz. Şu anda her şey daha da iyiye gidecek. Hem oyun anlamında hem de skor anlamında.

"BEŞİKTAŞ TÜRKİYE'DEKİ EN İYİ TAKIMLARDAN BİRİSİ"

Beşiktaş maçına da değinen Papanikolaou, "Rakibimiz iyi veya kötü durumda da olsa Beşiktaş. Türkiye'deki en iyi takımlarından birisi, kolay bir maç olmayacak. Maç içerisinde iyi fırsatlar yakalayacağımızdan eminim. Bu maçı da kazanmayı ümit ediyoruz. Rizespor olarak deplasmanda iyi performanslar sergiliyoruz bu sene. Benim fikrim yavaş yavaş zor yenilecek bir takım haline geliyoruz." diye konuştu.