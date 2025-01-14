Fenerbahçe, Konyaspor deplasmanında zorlu mücadeleyi 3-2 kazanarak kritik bir galibiyet elde etti. Ancak maç boyunca tartışmalı pozisyonlar ve hakem kararları ön plana çıktı.

Karşılaşmayı Direnç Tonusluoğlu yönetirken, VAR ekibinde Sarper Barış Saka görev aldı.

Konyaspor Teknik Direktörü Recep Uçar, maç sonu düzenlenen basın toplantısında konuştu.

"BENCE İYİ OYNADIK, İYİ MÜCADELE ETTİK"

Uçar, şu şekilde konuştu:

Evimizde oynadığımız Fenerbahçe maçında amacımız tamamen kazanmaktı. Bence iyi oynadık, iyi mücadele ettik. Ama bir puan bile alamadık. Maçı kısaca özetlersem ya maçtan önce maç stratejimiz rakibi kalemize getirmememiz lazımdı. Hedefimiz, mümkün olduğunca en önde savunup topları kazanmak, geçişler yakalamak, baskılı dominant oyunu oynamaktı. Biz de olduğunca sakin kalıp kendi opsiyonlarımızı uygulayarak hücum ettik. Bunun neticesi en az orta yaptırdık ve kısa da olsak duran topları yapabildiğimizi en iyi şekilde müdafaa etmekti. Böyle maçlar genel anlamda bireysel performanslar en üst limitlere çıkmadan fazla hata yapmadan kazanılabilecek maçlar değil. Bireysel olarak da performans olarak da az hata yapmamız gerekiyordu. En üstlere çıkmamız gereken bir maçtı. Ama maalesef bugün biraz bireysel hataları fazla yaptığımız, performans olarak her ne kadar üst liglere zorladığımız bir maçtı ama bireysel hataları maalesef fazla yaptığımız maçtı. Kısaca özetlersem birinci dakikadan siz de hissetmişsinizdir ki bizim kazanma stratejimiz vardı. Ön alan baskıda başladık. Kalecimizin iyi performansı ve mevcut oyuncuların daha iyi performans göstermesi lazım. Oyunun arzulu, istekli, biraz daha topa sahip oluyorduk. İkinci yarı ama bireysel hata maalesef bizi geriye düşürdü. Aslında ben bazı değişikliklerle oyuna dokunmak istedim.