Rennes - Fenerbahçe maçı saat kaçta ve hangi kanalda yayınlanacak?

Rennes - Fenerbahçe maçı saat kaçta ve hangi kanalda yayınlanacak?

Temsilcimiz Fenerbahçe UEFA Avrupa Ligi'nde B grubu ikinci maçında deplasmanda Rennes ile karşı karşıya gelecek..

Fenerbahçe UEFA Avrupa Ligi B grubu ikinci maçında bugün Fransa'nın Rennes takımı ile karşılaşacak.Deplasmanda oynanacak maç öncesi temsilcimiz hazırlıklarını tamamladı.

Grupta oynadığı ilk maçta evinde Dinamo Kiev'i 2-1 yenen Fenerbahçe grup liderliği için Rennes ile mücadele edecek.İki takımda grupta ilk maçlarını kazandı.

Futbolseverler Rennes - Fenerbahçe maçının ne zaman başlayacağını ve hangi kanalda yayınlanacağını araştırıyor.İşte maçın öne çıkan detayları..

Rennes - Fenerbahçe maçı saat kaçta oynanacak?

Rennes ile Fenerbahçe'nin karşı karşıya geleceği Avrupa Ligi B grubu ikinci maçı bugün saat 22.00'de başlayacak.

Belaruslu hakem Aleksei Kulbakov'un yöneteceği Rennes - Fenerbahçe maçı EXXEN ekranlarından canlı yayınlanacak.