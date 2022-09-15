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    Rennes - Fenerbahçe maçı saat kaçta ve hangi kanalda yayınlanacak?

    Temsilcimiz Fenerbahçe UEFA Avrupa Ligi'nde B grubu ikinci maçında deplasmanda Rennes ile karşı karşıya gelecek..
    • 15.09.2022 - 09:30
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    Rennes - Fenerbahçe maçı saat kaçta ve hangi kanalda yayınlanacak?

    Fenerbahçe UEFA Avrupa Ligi B grubu ikinci maçında bugün Fransa'nın Rennes takımı ile karşılaşacak.Deplasmanda oynanacak maç öncesi temsilcimiz hazırlıklarını tamamladı.

    Grupta oynadığı ilk maçta evinde Dinamo Kiev'i 2-1 yenen Fenerbahçe grup liderliği için Rennes ile mücadele edecek.İki takımda grupta ilk maçlarını kazandı.

    Futbolseverler Rennes - Fenerbahçe maçının ne zaman başlayacağını ve hangi kanalda yayınlanacağını araştırıyor.İşte maçın öne çıkan detayları..

    Rennes - Fenerbahçe maçı saat kaçta oynanacak?

    Rennes ile Fenerbahçe'nin karşı karşıya geleceği Avrupa Ligi B grubu ikinci maçı bugün saat 22.00'de başlayacak.

    Belaruslu hakem Aleksei Kulbakov'un yöneteceği  Rennes - Fenerbahçe maçı EXXEN ekranlarından canlı yayınlanacak.


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