Resmen açıklandı! Fenerbahçe, tarihi kar elde etti Fenerbahçe, 01.06.2023 - 31.05.2024 tarihleri arasında 1 milyar 664 milyon 582 bin 101 TL kâr ettiğini açıkladı.

Haber Merkezi

Fenerbahçe'de yüzleri güldüren bir gelişme yaşandı.

Sarı-lacivertli kulüp, 01.06.2023 - 31.05.2024 tarihleri arasındaki finansal raporunu KAP'a açıkladı.

1.5 MİLYAR TL'Yİ GEÇTİ

Kulüpten yapılan açıklamada 2023-24 sezonunu kapsayan 01.06.2023 - 31.05.2024 tarihleri arasında tam 1 milyar 664 milyon 582 bin 101 TL kâr edildiği açıklandı.

Öte yandan kulüpten yapılan açıklamada "kontrol gücü olmayan payların" 57 milyon 428 bin 238 TL olduğu ifade edilirken, "ana ortaklık paylarının" 1 milyar 587 milyon 153 bin 863 TL kâr getirdiği belirtildi.

ÖNCEKİ SEZON NE OLMUŞTU?

Sarı-lacivertli kulüp, bir önceki sezon 287 milyon 535 bin 955 TL kâr ettiğini açıklamıştı.