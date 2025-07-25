Rıdvan Dilmen: Solskjaer'in kadrosu intihar kadrosuydu

UEFA Avrupa Ligi ikinci eleme turu ilk maçında Beşiktaş sahasında Shakhtar Donetsk'e 4-2 yenildi.

Ünlü yorumcu Rıdvan Dilmen, HT Spor'da maçı değerlendirdi.

Rıdvan Dilmen, siyah-beyazlı teknik direktör Ole Gunnar Solskjaer'i sert dillerle eleştirdi.

Dilmen, Arda Turan'ın Beşiktaş'ın oyununu zaten bildiğini söyledi.

"SOLSKJAER'İN KADROSU İNTİHAR KADROSUYDU"

Dilmen, "Arda Turan, Beşiktaş'a en az 3 tane atacağını biliyordur zaten. Solskjaer'in kadrosu intihar kadrosuydu. İntihar eder gibi sahaya çıktı." dedi.

Beşiktaş kadrosunu da sert dille eleştiren Dilmen, "Beşiktaş'ı inanılmaz yetersiz buldum fizik olarak. Maçı izleyenler bu maç dönecek bile diyemedi. Beşiktaş hiç hazır değil." ifadelerini kullandı.

"BEŞİKTAŞ'IN TOPU ALMAYA NİYETİ YOKTU"

Dilmen ayrıca şu ifadeleri kullandı:

“2 dakika 39 saniye topu vermediler. Vermediler değil, alamadılar ya da almak istemediler. Beşiktaş'ın topu almaya niyeti yoktu. Çok sevmediğim bir şeydir rakibi analiz etmedi demek.”

"EN DİRENÇLİ ORTA SAHANIZLA ÇIKACAKSINIZ"

"Bugün bütün tehlikeli atakları oyunun yönünü değiştirdiler, 4'ünde gol buldular. Hepsi aynı tarz. Top Shakhtar'daydı. En dirençli orta sahanızla çıkacaksınız. Shakhtar, bireysel yetenekli bir takım."

"BEŞİKTAŞ TARAFTARI SUSTURDU"