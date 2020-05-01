Rıdvan Dilmen: Maçların oynatılmasına karşıyım Rıdvan Dilmen, liglerin yeniden başlatılmasıyla ilgili değerlendirmelerde bulundu.

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Futbol yorumcusu Rıdvan Dilmen, NTV Spor'a konuştu.

Koronavirüs nedeniyle ertelenen liglerin yeniden başlatılmasına karşı olduğunu belirten Dilmen, önümüzdeki sezon için de öneride bulundu. 57 yaşındaki yorumcu, "Seneye play-off sistemine geçilmeli" dedi.

İşte Dilmen'in sözleri:

"UEFA'NIN DERDİ PARA"

'"UEFA'nın tek derdi Şampiyonlar Ligi ile Avrupa Ligi'ni seneye oynatmak. UEFA'nın derdi ekonomi, Fransa bu sene oynatmazsa bile ben PSG'yi Şampiyonlar Ligi'nde oynatırım diyor. FIFA ayrı düşünüyor mesela aralarında çözeceklerdir. Fiziklerini korumak için antrenmanlar başlar, kendi aralarında sağlık olayını çözer, önlem alırlar."

"MASKEYLE FUTBOL MU OLUR ALLAH AŞKINA?"

''Maskeyle futbol mu olur Allah aşkına? Bunun neyini tartışıyorsunuz. Parayı düşündükleri için her yolu söylüyorlar. Ben kararı futbol ailesi verecektir diye düşünüyorum. Futbolcuların fiziki olarak iyi durumda olması için antrenmanlara başlaması lazım."





"BEN OYNANMASINDAN YANA DEĞİLİM"

"Evde çalışmak ile sahada çalışmak arasında fark var. İlla oynansın diyorsanız ben oynanmasından yana değilim. FIFA başkanı geçen açıklama yaptı. 5 değişiklik olsun diye, benim aklımda da vardı o ben de düşünüyordum. Olması lazım mantıklı. Tükürme olayı nedir ya tükürene sarı kart, bu olmaz imkansız bir olay. Saçma bir konu olmuş.''

"F.BAHÇE VE BEŞİKTAŞLILAR OYNANMASIN DER"

"Bugün Beşiktaş, Fenerbahçe taraftarına sorsan, oynanmasın der. Tabii ki öncelikle sağlık için söyler ama hedefsiz kaldığı için de söyler. Karmakarışık bir durum var."



"SENEYE PLAY-OFF SİSTEMİNE GEÇİLMELİDİR"

''Önümüzdeki sezon 1 yıllığına Play-Off sistemine geçilmelidir. Yoğun trafik olacak yetişmez şimdi. Ama önümüzdeki sezon için düşünüyorum. Dünya ekonomisi her geçen gün kötüye gidecektir."







