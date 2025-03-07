Rıdvan Dilmen: Mourinho'nun saçmaladığı bir maç oldu

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Fenerbahçe, UEFA Avrupa Ligi son 16 turu ilk maçında ile Rangers'ı konuk etti.

Şükrü Saraçoğlu Stadı'nda oynanan maç 3-1 İskoç takımının üstünlüğüyle sona erdi.

Rangers'a galibiyeti getiren golleri 6. dakikada Dessers ile 41 ve 81. dakikalarda Cerny attı. Fenerbahçe'nin tek golü 30. dakikada Djiku'dan geldi.

Maçın ardından ünlü futbol yorumcusu Rıdvan Dilmen, değerlendirmelerde bulundu.

"BÖYLESİNE DRAMATİK BİR GOL YİYEMEZ MOURINHO'NUN TAKIMI"

HT Spor'da konuşan Dilmen, şu açıklamayı yaptı:

Maç 2-1'ken tur şansın devam ediyor henüz. Rangerslı oyuncu sürdü, sürdü, sürdü gol yaptı. Mourinho maç öncesi kontra atakta tehlikeli olduğunu söyledi rakibinin. Bu antrenör bunu görüyorsa, bu şekilde oynayamaz! Analizi doğru ve bunun da karşılığında 5-6 pozisyon veriyorsa, üstüne bunlardan da ders çıkarmayıp böylesine dramatik bir gol yiyemez Mourinho'nun takımı.

"SAÇMALADIĞI BİR MAÇ OLDU"

Dilmen, sözlerine şöyle devam etti:

3. gol tam skandal golü. 2. maçta bu golü yesen tamam derim. Hoca ne yapsın derim. Kostic koşu yapmaktan yoruldu, gelemez hale geldi. 3-5-2'yi tersten oynamak denir buna. 2-1'ken ben Tadic'i çıkarırım. Fenerbahçe'nin bu gol kaçar mı dediği 2 tane pozisyon söyleyin bana bu maçtan. Hop şişir, hop şişir. Jose Mourinho'nun şapkadan tavşan çıkarmak için teknik olarak saçmaladığı bir maç oldu.

"İKİ TANE AYRI YARI İZLEDİM FENERBAHÇE'Yİ"

Dilmen ayrıca, şunları dedi: