Rıdvan Dilmen'den Galatasaray derbisi iddiası: Fenerbahçe'nin ilk 11'ini açıkladı

UEFA Avrupa Ligi’nde Fenerbahçe, beşinci maçında Macaristan ekibi Ferencvaros’u konuk etti.

Maçın ardından yorumcu Rıdvan Dilmen mücadeleyi ve yaklaşan derbiyi yorumladı.

Sarı lacivertlilerin beraberliğe üzülmemesi gerektiğini kaydeden Dilmen, gollerine devam eden Anderson Talisca'nın yükselen formuna dikkat çekti.

Fenerbahçe'nin Galatasaray'a nazaran derbiye daha problemsiz gittiğini belirten tecrübeli futbol adamı, Tedesco'nun sahaya sürmesini beklediği 11'i de tek tek saydı.

"FENERBAHÇE DERBİ 11'İNİ BELİRLEDİ"

Fenerbahçe'nin derbi öncesi zihinsel ve fiziksel açıdan Galatasaray'dan daha iyi olduğunu belirten deneyimli futbol adamı, "Bugün yenen golden sonra hemen bir cevap verilmesi, Fenerbahçe’nin Galatasaray maçı için 11’ini de belirledi. Fenerbahçe oyuncuları fiziksel açıdan fit götürüyor, mental açıdan fit götürüyor ve kadro Galatasaray’a göre problemsiz şekilde derbiye gidiyor. Galatasaray’da 'Osimhen oynayacak mı, Lemina oynayacak mı, sağ bek kim olacak?' denilirken Fenerbahçe elindeki geniş kadrosunu ve ilk 11’ini belirledi." diye konuştu.

"ELİNDE KORKUNÇ BİR TALISCA SİLAHI VAR"

Bir kez daha Anderson Talisca'nın formuna dikkat çeken Dilmen, "66–76 arası gol atamazsan problem yaşarsın, şuursuzlaşırsın fakat elinde korkunç bir silah var: Talisca silahı. Kafayla, sağla, solla bir şekilde atıyor. Çocukken radyo dinlerken 'İstanbul’a bağlanıyoruz' sözünü duyunca 'Cemil atmıştır' diyordum. Şimdi de radyodan dinleseydim 'Talisca atmıştır' derdim. Zaten hocanın Talisca ısrarı da tabela oyuncusu olması ve biraz da kuvvetlenmiş olması." dedi.

RIDVAN HOCA SAYDI

Rıdvan Dilmen, Fenerbahçe'nin Galatasaray derbisine şu 11'le çıkmasını beklediğini kaydetti: