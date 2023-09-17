Rıdvan Dilmen'den Süper Lig için play-off iddiası

Spor yorumcusu Rıdvan Dilmen, TV8,5'ta yayınlanan %100 futbol programında çarpıcı açıklamalarda bulundu.
Dilmen, bu sezon itibarıyla Süper Lig'de play-off ve play-out sistemine geçilebileceğini ileri sürdü.
"Süper Lig'de iş play-off ve play-out'a doğru gidiyor"
Rıdvan Dilmen, şu sözleri sarf etti:
Gözüken tablo şu; Süper Lig'de iş play-off ve play-out'a doğru gidiyor. Zaten kulüpler ekonomik olarak da güç olarak da üsttekiler ve alttakiler olarak ayrılmış görünüyor. Üsttekiler Fenerbahçe, Galatasaray, Beşiktaş, Trabzonspor, Adana Demirspor. Biraz işte Rizespor, Kayserispor ortalarda gözüküyor.
61 yaşındaki futbol adamı, ayrıca şunları dedi:
4 takım küme düşecek, diğer bütün takımlar jantta gidiyor diye düşünüyorum. Üsttekiler ve alttakiler için play-off ve play-out sistemine götürecekler gibi geliyor bana.