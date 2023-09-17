Rıdvan Dilmen'den Süper Lig için play-off iddiası

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Spor yorumcusu Rıdvan Dilmen, TV8,5'ta yayınlanan %100 futbol programında çarpıcı açıklamalarda bulundu.

Dilmen, bu sezon itibarıyla Süper Lig'de play-off ve play-out sistemine geçilebileceğini ileri sürdü.

"Süper Lig'de iş play-off ve play-out'a doğru gidiyor"

Rıdvan Dilmen, şu sözleri sarf etti:

Gözüken tablo şu; Süper Lig'de iş play-off ve play-out'a doğru gidiyor. Zaten kulüpler ekonomik olarak da güç olarak da üsttekiler ve alttakiler olarak ayrılmış görünüyor. Üsttekiler Fenerbahçe, Galatasaray, Beşiktaş, Trabzonspor, Adana Demirspor. Biraz işte Rizespor, Kayserispor ortalarda gözüküyor.