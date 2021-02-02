Rıdvan Yılmaz'ın kaçıracağı 4 maç

Trabzonspor maçında sakatlanan Rıdvan Yılmaz; Antalyaspor, Konyaspor, Gençlerbirliği ve Türkiye Kupası'ndaki Konyaspor maçlarında forma giyemeyecek.

Süper Lig'in 22. haftasında oynanan Beşiktaş-Trabzonspor maçında attığı depar nedeniyle adalesinde sorun yaşayan ve karşılaşmaya devam edemeyen Rıdvan Yılmaz'ın, 2-3 hafta sahalardan uzak kalacağı belirtildi.

Beşiktaş Kulübü'nden yapılan açıklamada, "Futbol Takımımızın Süper Lig’in 22. haftasında Vodafone Park’ta Trabzonspor ile oynadığı maçta, sağ uyluğunda hissettiği ağrı nedeniyle oyuna devam edemeyen futbolcumuz Rıdvan Yılmaz’ın Acıbadem Altunizade Hastanesi’nde gerçekleştirilen MR görüntülemesinde uyluk arka adalesinde (biseps femoris) gerilme ve kısmi yırtık (grade 2 strain) tespit edilmiştir. Futbolcumuzun tedavisine sağlık ekibimiz tarafından başlanmıştır." ifadeleri kullanıldı.

4 MAÇ KAÇIRACAK

Genç sol bek; Antalyaspor, Konyaspor, Gençlerbirliği ve Türkiye Kupası'ndaki Konyaspor maçlarında forma giyemeyecek.