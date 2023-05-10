Riva'da olay var: Lale Orta ve VAR hakemleri tartıştı Merkez Hakem Kurulu Başkanı Lale Orta, aylık hakem seminerinde VAR hakemleriyle tartıştı. Yaşanan bu olay sonrasında seminer, 10 dakikalık aranın ardından kaldığı yerden devam etti.

Merkez Hakem Kurulu'nun aylık hakem semineri, Türkiye Futbol Federasyonu'nun Riva'daki binasında gerçekleşti. Yapılan bu toplantıda MHK Başkanı Lale Orta, VAR hakemleriyle bir tartışma yaşadı.

TV100'ün haberine göre, MHK, aylık hakem seminerinde Riva'da bir araya geldi. MHK Başkanı Lale Orta, bu toplantıda VAR hakemleri ile bir tartıştı.

"Sizin gördüğünüz açılarla, yayıncı kuruluştakiler aynı değil"

Lale Orta, toplantıda VAR hakemlerine karşı şu sözleri kullandı:

"Hakemlere 'Ne gördün' diye sormanıza gerek yok, direkt VAR'a çağırın. Sizin gördüğünüz açılarla, yayıncı kuruluştakiler aynı değil. Bizim yayıncı kuruluşta gördüğümüz açılar daha kaliteli."

"Hocam, talimat böyle"

Orta'nın bu sözleri sonrası ise VAR hakemleri şu şekilde cevap verdi:

"Hocam, talimat böyle. Bize ne geliyorsa, biz onu görüyoruz."

Bu diyalogların ardından toplantıda gerginlik yaşandı. Verilen 10 dakikalık aranın ardından seminer kaldığı yerden devam etti.