Rıza Çalımbay: Beşiktaş böyle oynamaz Fenerbahçe'ye 3-1 yenilen Beşiktaş'ın teknik direktörü Rıza Çalımbay, oyuncularının kötü oynadıklarını, devre arası bunu düzelteceklerini söyledi.

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AA & Ensonhaber

Süper Lig'in 15. haftasında Beşiktaş, sahasında ağırladığı Fenerbahçe'ye 3-1 mağlup oldu.

7 maç sonra ezeli rakibine kaybeden siyah beyazlı ekibin hocası Rıza Çalımbay, karşılaşmanın ardından açıklamalarda bulundu:

Yapmamamız gereken hatalar yaptık

Maça kötü başlamadık, iyi başladık. Denk bir maç oluyordu. Sonraları gittikçe bizimkiler hata yaptı. Hepsi kapasitesinin altında oynadı. Söylediğimiz şeyleri yapamadılar. Yapmamamız gereken hatalar yaptık. Üzücü bir maç. Mükemmel bir taraftar gelmiş. Herkes için önemli bir maçtı. Beklentinin altında bir futbol oynadık. Bu kadar beklemiyorduk. Hazırlık dönemi falan yapmadık biz. Oyuncuları da görmedik. Geldik direkt. Eksik yönler çoktu. Bir an önce bunları bitirmek kolay değil.

Bunun devre arası düzelmesi gerekiyor

Talihsizlik oldu; Gedson ve Umut'un çıkması da dezavantaj oldu. Yeri olmayan arkadaşları mecburen oralarda oynattık. İstediğimizi yapamadık. Ne olursa olsun bir hedef var. Sonuna kadar gitmek gerekiyor. Bu böyle olmaz. Bunun devre arası düzelmesi gerekiyor.

Lider oyuncular, kendilerine çekidüzen vermeli

Lider oyuncuların kendilerine çekidüzen vermesi gerekiyor, sahanın içinde dışında. Bunları yaparsak kendimize geliriz, gelmemek için bir neden yok. Bazı arkadaşların oynadığı oyun bu değil. Daha üst seviyeye çıkabilirler.

Burası Beşiktaş, böyle olmaz

Bize zaman lazım, biraz zaman lazım. Oyuncularla çok çalışmak lazım, daha 1 ay bile olmadı. Sezon başı böyle bir şey yakalayabilsek daha farklı olaylar oldu. Futbolcuları her açıdan iyi duruma getirmek için daha iyi şeyler yapabilirdik. Aniden geldik. Daha iyisini yapmaya çalışıyoruz. Ligde 4. maçım, ilk defa yenildik. Düzelecek. Yapacak bir şey yok. Burası Beşiktaş, böyle olmaz. Oyuncu arkadaşlarım da kendilerine bakacak, düzeltecek. İnşallah iyi bir yere geleceğiz.

Müsabakanın ardından düzenlenen basın toplantısında da Beşiktaş Teknik Direktörü Rıza Çalımbay, açıklamalarda bulundu.

“Hiç beklemediğimiz bir mağlubiyet oldu”

Çok üzgün olduklarını dile getirerek sözlerine başlayan Çalımbay şunları söyledi:

“Hele benim en çok üzüldüğüm, taraftara üzüldüm. Mükemmel bir taraftar kitlesi vardı. Herkes çok şey bekliyordu oyunculardan. Ben de bekliyordum çok daha iyi oynayacaklarını ama beklentilerimizin çok altında oynadılar. Kapasitelerinin çok altındaydılar biz de kenardan değişiklikleri yapamaya çalıştık. İlk yarının sonlarına doğru hem Gedson hem de Umut Meraş’ın sakatlanması kötü oldu. Zaten elimizde onların yerini dolduracak oyuncu da yoktu. Hiç beklemediğimiz bir mağlubiyet oldu ben böyle bir oyun beklemiyordum arkadaşlardan”

“Bu maçta çok şeyler beklediğimiz arkadaşlardan istediğimiz verimi alamadık”

Beşiktaş takımının daha iyi bir oyun ortaya koyması gerektiğine vurgu yapan tecrübeli çalıştırıcı şöyle dedi:

“Ben takım sakat diyorum, kimse inanmıyor. Ben ilk geldiğimde 10 tane sakat vardı. Allah’tan milli maç arası vardı. Benim burada daha 1 ayım dolmadı. Takımla bir hazırlık kampı geçirsem daha iyi olurdu. Belki de bu takımın yarısı olmazdı. Takımın içine girdiğinde ummadığın şeyler karşına çıkıyor. Ne olursa olsun bu takımın bu oyunu oynamaması gerekiyor. Bizim aldığımız takım fizik olarak istediğimiz gibi değil ve doğru düzgün antrenman yaptıramadık. Ben mazeret değil, gerçeği söylüyorum. Bu maçta çok şeyler beklediğimiz arkadaşlardan istediğimiz verimi alamadık. 1-1’i yakaladık, daha iyi olması gerekirken bazı sıkıntılardan dolayı istediğimiz gibi olmadı”

“Daha iyi oyuncular alınabilirdi”

Sezon başında mevut kadrodan daha iyi bir kadronun kurulması gerektiğini savunan Rıza Çalımbay, “Daha iyi oyuncular alınabilirdi. Güzel bir kadro yapılabilirdi. Sezon başında olsam daha iyi bir kadro yapılabilirdi. Yapacağımız takım da yüzde yüz yukarı gidecek bir takım olurdu. Burası Beşiktaş Kulübü, burada her türlü oyucuyu alma şansınız oluyor. Ekibimizle çok iyi değerlendirerek daha iyi oyuncular alınabilirdi” diye konuştu.

“Yönetim benden rapor istiyor”

Hasan Arat başkanlığındaki yeni yönetime takımın durumuyla ilgili bir rapor sunacağını belirten Çalımbay, “Beşiktaş’ın hedefi ne olursa olsun bitmez. Türkiye Kupası olur, ligde birinci, ikincilik olur. Yönetim benden rapor istiyor. Yönetim de bu maçı seyretti. Mutlaka belli bir tedbir alınacak. Eksikler alınacak, yapmamız gerekenler yapılacak. Sonra çok daha iyi yere gelinecek” cümlelerine yer verdi.

“Kadro dışı düşünmüyoruz”

Kadro dışı kararı düşünüp düşünmediğiyle alakalı gelen bir soruyu 60 taşındaki teknik adam, şöyle cevaplandırdı:

“İstediğimiz gibi elimizde oyuncu olmadığı için bu sıkıntıları yaşıyoruz. Bana göre Türkiye’nin en iyi sağ beklerinden biri Rosier, o yok. Sol bek Masuaku yok. Maçtan 1 gün önce Omar Collley sakatlandı. Kadro dışı düşünmüyoruz. Bizim bu oyuncuları kazanmamız gerekiyor. Elimizden gelen her şeyi yapıyoruz.”

“Elimizde ofans olarak hamle oyuncusu yok”

Aboubakar’ı 11’de sahaya sürmemesine de açıklık getiren Çalımbay Fenerbahçe karşısında kontrataklara çok yakalandıklarını aktaran Rıza Çalımbay şöyle dedi:

“Geçen Ankaragücü maçımızda hiç istemediğim bir sistemde oynadık. Sağa Cenk, solda Aboubakar, ortada Muleka. Mecburen sol açığımız, sıkıntımız olduğu zaman Muleka’yı kanatta kullanıyoruz. O zaman hamle oyuncumuz kalmıyor. Bugün baktığınızda doğru düzgün ofans olarak hamle yapacağımız oyuncu yok. Ankaragücü maçında Cenk’i hamle oyuncusu olarak tuttum. Burada da Aboubakar ile konuştum. ‘Cenk’i direkt başlatacağım, seni de hamle oyuncusu olarak oynatacağım’ dedim. Elimizde ofans oyuncusu yok”

Fenerbahçe karşısında kontrataklara çok yakalandıklarını aktaran Rıza Çalımbay, “Çıkarken çok top kaybettik. Çok iyi forvetleri var. Biz de Necip’i bilerek ön libero oynattık, forvet arkasını keselim diye” diyerek sözlerini noktaladı.