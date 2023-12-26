Rıza Çalımbay: Beşiktaş'tan kırgın ayrıldım Beşiktaş'taki görevinden ayrılan Rıza Çalımbay, "Beşiktaş'tan kırgın ayrıldım ama Beşiktaş'a kırgın değilim. Oradaki kişilere kırgınım" dedi.

ensonhaber.com

Beşiktaş, Süper Lig'in 17. haftasında Beşiktaş, sahasında Alanyaspor'a 3-1 mağlup olmuştu.

Bu yenilginin ardından Beşiktaş'ta Teknik Direktör Rıza Çalımbay'la da yollar ayrılmıştı.

Siyah-beyazlı takımın başında ikinci dönemini geçiren Çalımbay'ın bu serüveni sadece 7 maç sürdü.

Vedasının ardından basın toplantısında açıklamalarda bulunan Çalımbay, bu kez de Radyospor'a konuştu.

"Ben Beşiktaş olayına girmek istemiyorum artık"

Deneyimli isim, sözlerin şu şekilde başladı:

Ben Beşiktaş olayına girmek istemiyorum artık. O yüzden konuşmak istemiyorum Beşiktaş'la ilgili. Kısa bir süreç oldu. Hiçbir antrenör o kadar süreç için mukavele yapmaz. Ben sadece Beşiktaş olduğu için yaptım. Onlara söz verdiğim için yaptım. O kadar. O süre bitti ve ben de bıraktım. O kadar.

"Dişim ağrıyordu o yüzden izleyemedim"

Hatayspor - Beşiktaş maçını izlediniz mi? sorusuna ise Çalımbay, şu yanıtı verdi:

Maçı takip etmedim. Biraz dişim ağrıyordu o yüzden izleyemedim.

"Getirsin bir tane antrenörü 2-3 haftalık göreyim

Çalımbay açıklamalarını şöyle sürdürdü:

Oraya girmesek, başka bir şey konuşsak daha iyi olur. Ben Beşiktaş'la ilgili bir şey konuşmak istemiyorum. Oraya da zarar olur. Bana da zarar olur bir şeyler konuştuğumuz zaman. Ben bıraktım artık. Ben girmek istemiyorum. Alıyorlar, büyütüyorlar bir şeyi. Ben oraya Beşiktaş sevgisinden dolayı gittim, anlamıyorlar. Getirsin bir tane antrenörü 2-3 haftalık göreyim. Ben sadece söz verdiğim için yaptım."

"Bu sezon kesinlikle takım çalıştıracağım"

Bu sezon takım çalıştıracağını belirten Çalımbay, sözlerine şu şekilde devam etti:

Beşiktaş'tan önce 5-6 teklif vardı. Kabul etmedim ben. Bu sezon kesinlikle takım çalıştıracağım. Bayağı hırslı olarak çalıştıracağım, öyle böyle değil. İyi bir teklif gelirse tabii ki.

"Kendilerine bir zarar vermeden bitirdiler maçı"

Fenerbahçe ile Galatasaray'ı değerlendiren tecrübeli isim, şunları dedi:

Ligin seyri bu sene ikiye, üçe bölündü gibi. İkinci yarıda düşmeye oynayanlar olacak, orta sırada olanlar olacak ve Fenerbahçe ile Galatasaray gayet iyi gidiyor. O maçla ilgili, Süper Kupa'nın başka bir ülkede oynanması biraz tuhaf geliyor. Fenerbahçeli, Galatasaraylı kendi takımını görmek ister ama orada oldu. Bunda da kulüplerin menfaati ve Türkiye'nin menfaati oldu tahminime göre. Değişik bir maç olacak. Derbiyi izledim. Aslında ikisi de yenmek istiyordu ama birbirlerine fırsat vermediler. Her türlü tedbiri almışlardı. Birbirine izin vermediler. Gayet derbi maçı gibi oldu. Kendilerine bir zarar vermeden bitirdiler maçı.

"Lugano'dan teklif gelmişti"

Daha önce yurtdışından teklif aldığını söyleyen Rıza Çalımbay, şu sözleri sarf etti:

Lugano'dan teklif gelmişti. O zaman bunlar ikinci ligdeydi. Ben kabul etmemiştim.

"Biraz beklemek gerekiyor"

"Azerbaycan'dan sizinle irtibata geçen oldu mu?" sorusuna Çalımbay, şu cevabı verdi:

Benim daha yeni oldu ayrılalı. Birden bire bir şey olacağını sanmıyorum. Biraz beklemek gerekiyor.

"Beşiktaş'tan kırgın ayrıldım"

Beşiktaş'tan kırgın ayrıldığını söyleyen Rıza Çalımbay, açıklamalarını şöyle noktaladı: