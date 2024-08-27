Rıza Çalımbay: Bu sezon şampiyonluk favorim Beşiktaş Tecrübeli teknik direktör Rıza Çalımbay, Süper Lig'de şampiyonluk favorisini açıkladı. Çalımbay, "Keskin yorumlar için erken fakat oynanan futbol bize Beşiktaş şampiyonluğunun en büyük adayı diyor. Bu sezon şampiyonluk favorim Beşiktaş" dedi.

Haber Merkezi

Geride bıraktığımız 2023-2024 sezonunda Beşiktaş'ın teknik direktörlüğünü yapan ve siyah-beyazlıların başında 7 resmi maça çıkan Rıza Çalımbay, çarpıcı açıklamalara imza attı.

Ajansspor'a konuşan Çalımbay, gündeme dair değerlendirmelerde bulunurken, Süper Lig'de bu sezonki şampiyonluk favorisini de duyurdu.

"BEŞİKTAŞ'TA BAŞARISIZ OLAN SANTOS'U ALDILAR, ÇOK ŞAŞIRDIM"

Fernando Santos'un Azerbaycan Milli Takımı'nın başına getirilmesine çok şaşırdığını belirten Rıza Çalımbay, şunları dedi:

Azerbaycan Milli Takımı ile de adımız anıldı fakat olmadı. Azerbaycan'ı tam olarak anlayamıyorum. Azerbaycan bizim ikinci ülkemiz. Maalesef bizim ülkemizden antrenör düşünmüyorlar. Beşiktaş'ta başarısız olan Santos'u aldılar, çok şaşırdım.

"ŞAMPİYONLUK FAVORİM BEŞİKTAŞ"

61 yaşındaki teknik adam, Süper Lig'de şampiyonluk favorisinin Beşiktaş olduğunu söyledi.

Süper Lig'de 3 hafta geride kaldı. Keskin yorumlar için erken fakat oynanan futbol bize Beşiktaş şampiyonluğunun en büyük adayı diyor. Bu sezon şampiyonluk favorim Beşiktaş. Anadolu'dan da ön plana çıkan takımlar oldu. Önümüzde haftalarda daha net yorumlar yapılacaktır.

"ÜLKEMİZİ ÇOK SEVEN BİRİYDİ"

Deneyimli çalıştırıcı, yaşamını yitiren Christoph Daum için ise şu ifadeleri kullandı: