Rıza Çalımbay: Hedefimiz önümüzdeki iki maçtan da galibiyetle ayrılmak Beşiktaş Teknik Direktörü Rıza Çalımbay, oynayacakları iki maçın önemine değinerek, "İkisini de kazanmamız gerekiyor. Mutlaka alınması gereken maçlar. Başka bir şey düşünmüyoruz. Tek hedefimiz iki maçtan da galibiyetle ayrılmak" dedi.

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İHA

Bakırköy Ata Spor Kulübü tarafından bu yıl 5. kez düzenlenen ödül töreninde, Beşiktaş Teknik Direktörü Rıza Çalımbay, Süleyman Seba özel ödülünün sahibi oldu.

Çalımbay törende basın mensuplarına açıklamalarda bulundu.

"Futbol hayatımın başından itibaren diyaloglara girmeden işime baktım"

Böyle bir ödüle layık görüldüğü için teşekkür eden Rıza Çalımbay, şu ifadeleri kullandı:

Ben de futbol hayatımın başından itibaren diyaloglara girmeden işime baktım. Bunun da ödül getirmesinden dolayı çok mutluyum. Futbol hayatımda da antrenörlük hayatımda da nasıl başladıysam aynı.

"Tek hedefimiz iki maçtan da galibiyetle ayrılmak"

Önlerinde iki tane maçları olduğunu ifade eden tecrübeli teknik adam, şu şekilde konuştu:

İkisini de kazanmamız gerekiyor. Mutlaka alınması gereken maçlar. Başka bir şey düşünmüyoruz. Tek hedefimiz iki maçtan da galibiyetle ayrılmak.

"Burada en önemlisi kulübün menfaati"

Kadro dışı kalan 5 futbolcuyla ilgili sorulan soruya Rıza Çalımbay, şu cevabı verdi:

Bu bir tek bizde olan bir şey değil. Her ülkede, her takımda olan bir şey. Disiplinsiz olabilir. Kulübe karşı gelmiş olabilir, arkadaşlarla diyalogları kötü olabilir ya da performansı düşük olabilir. Böyle şeyler oluyor. Futbolun içinde var. Şu anda da bizde yaşanıyor. Burada en önemlisi kulübün menfaati. Yönetim de öyle bir karar verdi. Söylenecek bir şey yok.

"Kimin oynayıp, kimin oynayamayacağını maçtan bir gün önce bize söylüyorlar"

Takımdaki sakat futbolcuların durumu için ise Çalımbay, şunları dedi:

Bu konuyu doktorlar daha iyi biliyor. Onun için de sürekli olarak onlar açıklama yapıyorlar. Çünkü onlar çalışıyorlar. Kimin oynayıp, kimin oynayamayacağını maçtan bir gün önce bize söylüyorlar.

Haber Kaynağı: İhlas Haber Ajansı (İHA)