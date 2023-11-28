Rıza Çalımbay iki ismin biletini kesti Rıza Çalımbay'ın göreve gelmesiyle toparlanmak isteyen Beşiktaş'ta devre arasında da takıma neşter vurulması bekleniyor. Deneyimli hoca, iki ismin gönderilmesi için rapor hazırladı.

ensonhaber.com

Sakatlıklarla boğuşan Beşiktaş'ta göreve geldikten sonra bir yandan günü kurtarmaya çalışan ve çıktığı iki maçı da kazanan teknik direktör Rıza Çalımbay, diğer yandan takım içi planlarını yapıyor.

Yabancı kontenjanı dolu olan Beşiktaş'ta, yeni takviyeler için bazı oyuncuların takımdan ayrılması gerekecek.

2 yolcu var

Bu doğrultuda Jean Onana'nın gözden çıkarıldığı belirtilirken Kamerunlu'nun kiralık ya da bonservisiyle gönderilmesine kesin gözüyle bakılıyor.

Bailly de ayrılabilir

Kontenjan açmak adına yol ayrımına gidilebilecek bir diğer isim, geldiği günden bu yana sakatlık problemi olan ve defalarca bu sorunla yüzleşen Eric Bailly.

Fildişi Sahilli stoperin sözleşmesi sezon sonu bitiyor. Tecrübeli oyuncu ile yolların ayrılması yüksek ihtimal olarak görünüyor.