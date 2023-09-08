Rıza Çalımbay: Teklifler geldi, değerlendireceğiz

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Son olarak Süper Lig ekiplerinden Sivasspor'u çalıştıran Rıza Çalımbay, A Spor'da katıldığı bir yayında açıklamalarda bulundu.

Çalımbay, devre arasından önce bir takımla anlaşmak istediklerini belirtirken teklifler aldığını söyledi.

"Devre arasından önce gidersek yüzde 99 başarılı oluruz"

Rıza Çalımbay açıklamasında, şu ifadeleri kullandı:

Sivasspor'dan ayrıldıktan sonra çalışmadık. Teklifler geldi şu ara. Ona göre de bir karar vereceğiz. Devreden önce bir yere gitmek istiyoruz. Devre arasında çalışma ve hazırlık şansın çok oluyor. Devre arasından önce bir yere gidersek yüzde 99 her zamanki gibi başarılı oluruz. Arayı çok iyi değerlendiririz. Zaten şu anda gelen takım sıkıntılı takımdır, o yüzden size geliyordur.