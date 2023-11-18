Rıza Çalımbay'dan futbolculara uyarı: Şansa bırakamayız

Beşiktaş'ın yeni teknik direktörü Rıza Çalımbay, siyah-beyazlılardaki kara bulutları dağıtmak istiyor.
Futbolcularıyla sık sık görüşen Rıza Hoca, oyuncuların moralini yükseltmek için de yoğun çaba sarf ediyor.
Antrenmanlarda futbol topuyla kısa bir şov yapan deneyimli isim, top kapma çalışmalarında da takımın içine entegre olarak futbolculuğundan enstantaneler sundu.
"Şansa bırakmamalıyız"
Tecrübeli çalıştırıcı, "Antrenmanlar gayet iyi geçiyor. Sakat oyuncularımız da katılınca her şey daha iyi olacak. Samsun ve Ankaragücü ile deplasmanda, Fenerbahçe ile evimizde oynayacağız. Üst üste çok zor maçlarımız var. Her şeye çok iyi hazır olmalıyız. Oynadığımız oyunun üstüne koymalıyız. İşimizi kesinlikle şansa bırakmamalıyız." dedi.
"Huzura ihtiyaçları var"
Oyuncu arkadaşların istekleri vardır, daha önceki gerginlik de bundan dolayı yaşanmıştır. Her şey olabilir. Onların isteklerini en iyi şekilde karşılıyoruz. Ne yapacaksam oyuncularımla beraber yapacağım. Ama ne yapacaksak da takımın menfaatine göre yapacağız. Onların istekleriyle her şey olmaz. Onların huzura ihtiyacı vardır. Biz de kabul ettik. İyi ki de kabul etmişiz. Pazar günü hazırlık maçımız var Sakaryaspor ile. İkinci maçımız vardı ama hem sakatlıklar, hem de milli takıma giden oyuncular sebebiyle iptal ettik.
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