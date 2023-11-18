Rıza Çalımbay'dan futbolculara uyarı: Şansa bırakamayız Beşiktaş'ta antrenmanlarda Rıza Çalımbay'la hava değişti. Siyah-beyazlılarda hem futbolcular hem de yönetim yeni havadan oldukça memnun.

ensonhaber.com

Beşiktaş'ın yeni teknik direktörü Rıza Çalımbay, siyah-beyazlılardaki kara bulutları dağıtmak istiyor.

Futbolcularıyla sık sık görüşen Rıza Hoca, oyuncuların moralini yükseltmek için de yoğun çaba sarf ediyor.

Antrenmanlarda futbol topuyla kısa bir şov yapan deneyimli isim, top kapma çalışmalarında da takımın içine entegre olarak futbolculuğundan enstantaneler sundu.

"Şansa bırakmamalıyız"

Tecrübeli çalıştırıcı, "Antrenmanlar gayet iyi geçiyor. Sakat oyuncularımız da katılınca her şey daha iyi olacak. Samsun ve Ankaragücü ile deplasmanda, Fenerbahçe ile evimizde oynayacağız. Üst üste çok zor maçlarımız var. Her şeye çok iyi hazır olmalıyız. Oynadığımız oyunun üstüne koymalıyız. İşimizi kesinlikle şansa bırakmamalıyız." dedi.

"Huzura ihtiyaçları var"