Rıza Çalımbay'dan galibiyet yorumu: Güzel şeyler yaptık Beşiktaş Teknik Direktörü Rıza Çalımbay, Samsunspor karşısında alınan 2-1'lik galibiyetin ardından "Maçla alakalı fazla bir şey söyleyemiyorum çünkü çok fazla eksik oyuncu ile geldik. Buna rağmen güzel şeyler yaptık" dedi.

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Süper Lig'in 13. haftasında Beşiktaş, Samsunspor deplasmanına konuk oldu. Samsun Yeni 19 Mayıs Stadyumu'ndaki maçı Beşiktaş 2-1'lik skorla kazandı.

Beşiktaş'ın ilk golünü 17. dakikada Cenk Tosun attı. Samsunspor, bu gole 25. dakikada Marius Mouandilmadji ile karşılık verdi. Beşiktaş'a galibiyeti getiren golü 84. dakikada Omar Colley attı.

Müsabakanın ardından Beşiktaş Teknik Direktörü Rıza Çalımbay açıklamalarda bulundu.

"Her şeyden önce maçın zor olacağını biliyorduk"

Çalımbay, maçın ikinci yarısında iyi oynadıklarını söyleyerek şunları dedi:

Her şeyden önce maçın zor olacağını biliyorduk. Bu dönemde alacağımız tüm galibiyetler çok önemli. Ligde üst sıraları istiyorsak galibiyet serisi yakalamak durumundayız. İkinci yarıda çok iyi oynadık.

"Önümüzde zor maçlar var"

Önlerinde zorlu maçlar olduğunu belirten Rıza Çalımbay, şu sözleri sarf etti:

Maçla alakalı fazla bir şey söyleyemiyorum çünkü çok fazla eksik oyuncu ile geldik. Buna rağmen güzel şeyler yaptık. Oyuncularımız yavaş yavaş öz güvenini kazanıyor. Önümüzde zor maçlar var. Bu maçları en iyi şekilde geçmemiz gerekiyor.

"Uzun süre sonra deplasmanda galip geldik"

Basın toplantısında da konuşan Çalımbay, şunları dedi: