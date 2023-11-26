Rıza Çalımbay'dan galibiyet yorumu: Güzel şeyler yaptık

Süper Lig'in 13. haftasında Beşiktaş, Samsunspor deplasmanına konuk oldu. Samsun Yeni 19 Mayıs Stadyumu'ndaki maçı Beşiktaş 2-1'lik skorla kazandı.
Beşiktaş'ın ilk golünü 17. dakikada Cenk Tosun attı. Samsunspor, bu gole 25. dakikada Marius Mouandilmadji ile karşılık verdi. Beşiktaş'a galibiyeti getiren golü 84. dakikada Omar Colley attı.
Müsabakanın ardından Beşiktaş Teknik Direktörü Rıza Çalımbay açıklamalarda bulundu.
"Her şeyden önce maçın zor olacağını biliyorduk"
Çalımbay, maçın ikinci yarısında iyi oynadıklarını söyleyerek şunları dedi:
Her şeyden önce maçın zor olacağını biliyorduk. Bu dönemde alacağımız tüm galibiyetler çok önemli. Ligde üst sıraları istiyorsak galibiyet serisi yakalamak durumundayız. İkinci yarıda çok iyi oynadık.
"Önümüzde zor maçlar var"
Önlerinde zorlu maçlar olduğunu belirten Rıza Çalımbay, şu sözleri sarf etti:
Maçla alakalı fazla bir şey söyleyemiyorum çünkü çok fazla eksik oyuncu ile geldik. Buna rağmen güzel şeyler yaptık. Oyuncularımız yavaş yavaş öz güvenini kazanıyor. Önümüzde zor maçlar var. Bu maçları en iyi şekilde geçmemiz gerekiyor.
"Uzun süre sonra deplasmanda galip geldik"
Basın toplantısında da konuşan Çalımbay, şunları dedi:
Maçın zor geçeceğini biliyorduk. Samsunspor sezon başı kötüydü ama düzelmişler. İlk yarı istediklerimizi yapamadık. Baş başa bir maç oynadık. İkinci yarı oyuncu değişikliğiyle birlikte istediklerimizi yapabildik. Çok güzel bir maç oldu. 2 takımda galibiyet için oynadı. Bir seri yakalamak için galibiyete ihtiyacımız vardı. Uzun süre sonra deplasmanda galip geldik. Futbolcularımıza da özgüven geldi. Artık herkes kendini daha rahat ve daha iyi hissediyor. Bu galibiyetin ilerisi için daha iyi olacağını düşünüyorum.
Daha Fazla Yorum Yükle
0 Yorum Yapılmış